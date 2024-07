Bizarro: quais são os objetos mais incomuns que já foram enviados para o espaço?

O vasto e misterioso universo tem sido palco de inúmeras missões espaciais ao longo das décadas, mas nem todas foram convencionais. Na busca constante por inovação e conhecimento, os astronautas levaram consigo uma série de objetos incomuns e surpreendentes para além da atmosfera terrestre.

Estes objetos não só incluem tecnologia avançada e ferramentas científicas, mas também curiosidades que vão desde ícones da cultura pop até excentricidades gastronômicas.

O triste caso de Laika

Existem duas formas de enviar coisas para o espaço: uma é através de transmissões de som e a outra envolve o envio físico de objetos. Talvez um dos "envios físicos" mais memoráveis tenha sido o de Laika, uma cadela de rua de Moscou, que se tornou um dos animais mais famosos do mundo ao ser o primeiro ser vivo a orbitar a Terra.

No dia 3 de novembro de 1957, Laika foi lançada ao espaço a bordo do Sputnik 2, uma missão soviética cujo objetivo principal era demonstrar a viabilidade de enviar um ser vivo ao espaço e estudar os efeitos dos voos espaciais em organismos vivos.

A escolha de Laika foi, em parte, devido à sua resistência e tamanho adequado para a pequena cápsula; no entanto, apesar dos esforços para garantir seu bem-estar, Laika não sobreviveu à viagem 🙁

Objetos nerds

Embora milhares de objetos tenham sido enviados para o espaço, um memorável é o sabre de luz usado por Luke Skywalker em O Retorno de Jedi, da saga StarWars. A NASA apoiou este envio como parte de uma colaboração com a Lucasfilm para comemorar o 30º aniversário da franquia. Após cumprir sua missão em órbita, o sabre foi devolvido à produtora como uma lembrança peculiar da influência da ficção científica na exploração espacial.

Também em 2011, a NASA incluiu figuras da Lego na missão Juno, que tinha como objetivo estudar o planeta Júpiter. Estas figuras representavam o deus romano Júpiter, sua esposa Juno e Galileu Galilei, o famoso astrônomo italiano.

E se falamos de nerds, não podemos esquecer quando Elon Musk, em 2018, através de sua empresa SpaceX, enviou um carro Tesla Roadster. Essa façanha não apenas capturou a atenção do público, mas também serviu como um símbolo da ambição da exploração espacial privada.

Outros itens do mundo geek incluem as cinzas de Gene Roddenberry, criador da série Star Trek, e parte das cinzas de Clyde Tombaugh, descobridor de Plutão, como homenagem póstuma. Ambos visionários optaram por uma "última viagem no cosmos", cumprindo assim seus desejos de estar eternamente ligados à exploração do universo.

Outros objetos

A lista de outros objetos mais raros enviados ao espaço também inclui:

Um concerto de 15 minutos em um Theremín (o instrumento mais raro do mundo).

(o instrumento mais raro do mundo). Uma versão da música " Across the Universe ", com uma mensagem de Paul McCartney: "Envie meu amor aos alienígenas".

", com uma mensagem de Paul McCartney: "Envie meu amor aos alienígenas". Um convite em Klingon (da série Star Trek) para assistir a uma ópera Klingon na Terra.

Um vídeo dos melhores momentos das ginastas da Romênia de 2006 .

. ADN de Stephen Colbert em um microchip.

em um microchip. A Declaração Universal dos Direitos Humanos .

. Uma cópia de As Crônicas Marcianas , de Ray Bradbury, em DVD.

, de Ray Bradbury, em DVD. Um discurso de 6 minutos de Stephen Hawking .

. A foto do motor de um Audi.

A gastronomia também entrou no cosmos.

A Pizza Hut fez história em 2001, entregando uma pizza para a tripulação da Estação Espacial Internacional. A “entrega” custou US$1 milhão, e a pizza precisou de alguns ajustes em seus ingredientes para se adaptar à microgravidade.

O disco de ouro: Os sons da Terra

Em 1977, a NASA também lançou as sondas espaciais Voyager 1 e 2 para estudar as regiões fora do sistema solar. Carl Sagan e outros membros do comitê da NASA prepararam um disco de ouro como uma forma de retratar a vida na Terra através de sons e imagens, uma "cápsula do tempo" para qualquer forma de vida inteligente que possa encontrá-los no vasto universo.

O disco inclui saudações faladas em 55 idiomas diferentes, que estão disponíveis na conta do SoundCloud da NASA. Além disso, possui amostras de sons humanos como risadas, música e sons da natureza.

Em 2020, ambas sondas estavam a mais de 11.000 milhas de milhões da Terra (três vezes a distância da Terra a Plutão); no entanto, ainda faltam 40.000 anos para que as sondas encontrem outro sistema planetário.