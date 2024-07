A Sony uma vez fabricou uma televisão tão grande quanto uma criança: era a PVM-4300

Você conheceu o mundo antes da existência das telas planas? Naquela época, as televisões eram monstros monumentais destinados a se tornarem o epicentro e eixo de qualquer lar. Não é à toa que gerações inteiras cresceram sob esse paradigma de que todas as salas das casas deveriam ter um espaço para uma televisão enorme, onde a família inteira pudesse se sentar para desfrutar de séries, programas, desenhos animados e outras coisas que eram absolutamente alheias à existência dos serviços de streaming como Netflix. É nesse cenário que Sony criou a maior televisão de sua história: a PVM-4300.

Recentemente, os colegas da The Verge ressuscitaram a nostalgia por esta besta ultra pesada e volumosa, com uma altura tão grande que poderia até ser dito que tinha a mesma estatura que uma criança de 6 ou 7 anos de idade. Foi, na época, o auge para o fabricante japonês em sua divisão responsável pela fabricação desse tipo de aparelhos que, de fato, cada vez tendiam a ser maiores.

Talvez muitos não tiveram a oportunidade de manusear uma TV de 30 ou 40 anos atrás, mas na verdade eram aparelhos que exigiam duas pessoas para manobrá-los sem o risco de derrubá-los e danificá-los. Eles tinham um peso considerável e, no caso dos modelos volumosos, era necessário até medir as portas para garantir que pudessem ser levados para casa. No entanto, essas variáveis não impediram a Sony de criar essa fera.

O Sony PVM-4300 pesava centenas de quilos e mal saiu do Japão

A origem de toda essa febre renovada por este modelo específico de televisão poderíamos dizer que veio de um artigo publicado pelos colegas do Boing Boing, que por sua vez nos levou à presente reflexão. No mundo das televisões de tubo de raios catódicos (CRT), o Sony PVM-4300 ocupa hoje um lugar único e lendário, pois de certa forma demonstrou qual era o limite extremo que a tecnologia daquela época poderia alcançar.

Lançado em 1989, este colossal aparelho ganhou o título de "a maior TV de tubo de raios catódicos já fabricada", desafiando as expectativas e redefinindo os limites possíveis de fabricação naquela época. Com um tubo de 45 polegadas em seu interior, o PVM-4300 era uma besta imponente.

A tela de 43 polegadas (109 centímetros) e seu peso de cerca de 450 libras (204 quilos) o transformavam em um gigante que na verdade não cabia na moldura de uma porta comum de qualquer lar. Sua altura de pouco mais de 70 centímetros era semelhante à de uma criança pequena, mas o restante de suas dimensões exigiam manobras especiais para colocá-lo na sala de estar.

Televisor Sony. Imagen: Boing Boing.

O preço deste titã tecnológico estava de acordo com seu tamanho, pois girava em torno de US$40.000. Uma quantia elevada que naquela época, onde tudo era muito mais barato do que agora, era extremamente considerável, de modo que apenas alguns poucos podiam se dar ao luxo de adquirir este aparelho.

Este alto preço em grande parte se deve ao fato de que não foi fabricado em massa, mas montado artesanalmente nas instalações da Sony. Na verdade, a produção do PVM-4300 foi muito limitada e apenas 20 unidades acabaram sendo exportadas para os Estados Unidos. Por isso, sua existência seria relativamente desconhecida deste lado do planeta.

Um legado de grandes dimensões com a televisão da Sony

Hoje em dia não sabemos quantas televisões ainda estão por aí com capacidade de funcionar, mas pelo menos as fotos que circulam na web nos servem como testemunho de sua grandeza e evocam uma época em que a tecnologia CRT reinava sobre todo o planeta.