Os smartphones mais poderosos do mundo em 2024 talvez não sejam conhecidos na América

É curioso a bolha em que vivemos na América Latina, todo o continente e de fato grande parte do mundo ocidental quando se trata de pensar em quais são os smartphones mais potentes de 2024 em todo o mercado. Estamos muito acostumados a pensar em marcas como Samsung ou Apple quando se trata de smartphones top de linha. Mas a realidade é que, pelo menos em termos de desempenho de hardware e potência, a grande maioria dos modelos nem sequer são conhecidos deste lado do planeta.

Acontece que os malucos do AnTuTu Benchmark publicaram sua lista com os dispositivos mais poderosos globalmente, pelo menos no que diz respeito à categoria premium até agora este ano, tudo baseado nos resultados de seus testes de alto desempenho e nas pontuações obtidas por cada modelo.

Assim, os números de desempenho são um tanto irrefutáveis, quem está no topo da lista demonstrou isso com uma execução impecável de todos os seus parâmetros em diferentes cenários, mas o que mais chama a atenção é que todos os modelos e marcas presentes na lista não são tão conhecidos no Ocidente.

O ASUS ROG 8 Pro é o smartphone mais poderoso do mundo em 2024

No mundo dos smartphones, a obsessão pelos detalhes estéticos e pelas câmeras costuma ser o fator mais determinante na hora de escolher um novo telefone para comprar. No entanto, para que nosso telefone funcione sem problemas e ofereça uma experiência fluida, um componente crucial é o processador.

É aqui que entra em cena o AnTuTu, a plataforma de benchmarking que tradicionalmente nos apresenta um ranking com os 10 smartphones mais potentes do mercado a nível global. Assim como acabou de fazer na publicação mais recente de seu blog oficial.

A lista dos smartphones mais potentes do mundo até 2024 se concentra apenas em dispositivos premium e, para surpresa de alguns, o título de smartphone mais poderoso do planeta é, sem dúvida, do ASUS ROG Phone 8 Pro.

Trata-se de um dispositivo focado em gaming que roda em seu núcleo um processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, o chip mais avançado da empresa americana até o momento. Mas há algumas outras surpresas na lista:

Em segundo lugar, temos o OPPO Find X7, uma marca que está se tornando cada vez mais popular na América Latina, mas que tem se concentrado em smartphones de alto e médio desempenho. Na terceira posição está o iQOO Neo9S Pro e ambos os modelos apostam no melhor processador da MediaTek até o momento, o Dimensity 9300.

Na restante da lista, nos deparamos com marcas e modelos que para a maioria são desconhecidos em nosso continente: o nubia RedMagic 9 Pro+ (com Snapdragon 8 Gen 3), o vivo X100 Ultra (com Snapdragon 8 Gen 3) e o vivo X100 Pro (com Dimensity 9300). Mas então, o que temos no cenário local?

Estes são os smartphones mais poderosos da América Latina

Embora, com um pouco de esforço, seja teoricamente possível encontrar praticamente todos os smartphones da lista da AnTuTu, pesquisando em sites especializados ou recorrendo ao mercado cinza sempre presente, a realidade é que talvez o ASUS ROG Phone 8 Pro seja o único relativamente fácil de encontrar deste lado do mundo.

No entanto, para não deixá-los nesse limbo, compartilhamos nossa breve lista de smartphones de alta performance disponíveis na América Latina que você pode adquirir sabendo que serão muito potentes:

iPhone 15 Pro Melhores da América Latina

iPhone 15 Pro

Google Pixel 8 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Os três focam mais na experiência de fotografia e suporte multitarefa, não sendo os melhores para jogos e, após um certo tempo de uso, é possível perceber a saturação de processos.

Mas é o melhor que podemos conseguir deste lado do planeta sem muitas complicações.