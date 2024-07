Moisés e os Dez Mandamentos estão ligados a esta relíquia recém-descoberta por arqueólogos

Numa escavação fortuita na Áustria, os arqueólogos descobriram uma relíquia religiosa de grande significado: uma caixa de marfim com 1.500 anos de idade, decorada com motivos cristãos e que estaria ligada a Moisés, os dez mandamentos e, portanto, à própria Bíblia.

Sempre é fascinante quando uma descoberta permite verificar alguns trechos de textos antigos históricos, como o Antigo Testamento. Neste caso, nos deparamos com uma história que inicialmente parecia falsa por sites que viralizaram a notícia, mas parece ser uma história real que não conseguiu ultrapassar as barreiras do idioma.

Neste caso, a descoberta extraordinária, feita dentro do santuário de mármore de uma igreja primitiva, representa um tesouro inestimável para o estudo do cristianismo primitivo. Mas tudo foi colocado em questão pelas fontes ocidentais.

A relíquia da igreja da Áustria ligada a Moisés é real

No mundo ocidental e no continente americano, a notícia foi inicialmente divulgada por dois sites de reputação variável. Primeiro, o Daily Mail, um site britânico com um extenso histórico sensacionalista em algumas de suas seções, publicou um artigo detalhado sobre a descoberta.

Depois, neste continente, foi a FOX News quem pegou o assunto e o tornou viral. Assim, essa combinação de fatores nos fez duvidar da autenticidade da notícia. No entanto, a relíquia, de formato circular, realmente existe.

Esta peça apresenta intrincadas talhas que narram cenas bíblicas como Moisés recebendo os Dez Mandamentos no Monte Sinai, imagens de santos e a ascensão de Cristo. Sua antiguidade a torna um artefato excepcionalmente raro, pois apenas foram encontrados 40 objetos semelhantes em todo o mundo, sendo a última descoberta semelhante há aproximadamente um século.

Gerald Grabherr, arqueólogo responsável pela escavação, que faz parte da Universidade de Innsbruck, publicou um comunicado oficial no site da universidade (verificando assim sua autenticidade) e destacou a importância dessa descoberta: "Sabemos que isso só acontece uma vez na vida de um arqueólogo como cientista".

A equipe de pesquisa da Universidade estima que a relíquia foi elaborada menos de um século depois que o imperador romano Constantino, o Grande, legalizou o cristianismo com o Édito de Milão em 313 d.C. Essa cronologia coloca sua criação em um período de profunda transformação religiosa, quando o imperador Teodósio declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano em 380 d.C.

A descoberta ocorreu no local de escavação de uma igreja paleocristã na cidade de Irschen, no sul da Áustria. Esta região, que já fez parte do Império Romano, provavelmente abrigava um santuário pagão antes de ser convertida em uma igreja.

O que havia na escavação da igreja na Áustria?

Durante a escavação de uma depressão semelhante a um poço onde um altar costumava estar, a equipe encontrou um selo de pedra. Ao removê-lo, descobriram uma caixa de mármore branco que continha a relíquia de marfim fragmentada. Apesar de seu estado deteriorado, a caixa, originalmente feita de metal e madeira, continua sendo uma descoberta de grande valor.

Reliquia Moisés University of Innsbruck

Os tamanhos da caixa representam figuras barbadas com túnicas longas, que encenam tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Embora a equipe sugira a hipótese de que as figuras incluem Moisés e Cristo, as interpretações exatas ainda não são conclusivas.

Uma escultura possivelmente mostra Moisés recebendo as leis de Deus ou dividindo o Mar Vermelho, enquanto outra pode representar a ressurreição de Jesus.

Devido à falta de materiais necessários na região, acredita-se que a caixa foi elaborada em um importante centro urbano como Alexandria, Ravena ou Aquileia.

Esta descoberta extraordinária oferece uma janela inestimável para a fé e práticas do cristianismo daquela época.