Implantar memórias falsas: método insólito é proposto para reintegrar criminosos à sociedade

A ciência está entrando em terreno muito perigoso. Um cientista do Iêmen teria encontrado um método para fazer uma espécie de “reset” no cérebro, implantando memórias falsas com inteligência artificial.

A proposta é aplicar esse mecanismo aos criminosos para poder reinseri-los na sociedade, mas as implicações podem ir além e causar uma série de problemas inimagináveis para a raça humana.

O simples fato de que Elon Musk (através da Neuralink) esteja criando uma interface cérebro-máquina por meio de um chip instalado em nosso órgão pensante, já é algo insano. A iniciativa é funcional para aqueles que têm problemas de mobilidade em seus corpos, mas é apenas questão de tempo para ver esse dispositivo como algo comum em todas as pessoas.

No entanto, o feito deste cientista iemenita supera em muito o de Elon Musk. Seu nome é Hashem Al-Ghaili. Ele é um biólogo molecular e divulgador científico, de acordo com o Bio Bio. Seu método, chamado Cognify, consiste em uma espécie de terapia em que os criminosos teriam seus cérebros “lavados”, ao estilo de Bucky Barnes (Soldado Invernal) da Marvel, para “curar” os criminosos de sua “doença” de cometer crimes. Também podemos falar do filme “Brilho eterno de uma mente sem lembrança”.

Como eles alteram a mente com inteligência artificial?

Hashem propõe implantar memórias falsas em criminosos através de redes neurais. O que seria implantado seria o próprio crime que cometeu, mas vivido do ponto de vista da vítima. O criminoso em questão experimentaria o episódio trágico e ficaria em sua mente como uma lembrança, como se realmente o tivesse vivido.

"Em vez de passar anos em uma cela de prisão, os prisioneiros poderão cumprir sua sentença em apenas alguns minutos. O conceito de Cognify oferece uma nova abordagem para a reabilitação criminal, transformando a maneira como a sociedade lida com criminosos e focando na reabilitação ao invés do castigo," disse o especialista, de acordo com a fonte citada anteriormente.

O slogan da Cognify é “tratar os criminosos como pacientes”, algo que nos parece ser o mais “Black Mirror” que vimos em 2024.