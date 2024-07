Chegou a nova ‘Barbie Terceira Idade’

Com mais de 100 modelos de bonecas comercializados em todo o mundo, a boneca Barbie encarnou mais de 180 carreiras e profissões diferentes, no entanto, nunca deixa de surpreender seus fãs com seus novos lançamentos, chegando até mesmo às telas de cinema e quebrando recordes de bilheteria com sua história.

E embora muitos acreditem que já viram tudo sobre a boneca mais popular de todos os tempos, trazemos para você uma versão que ainda não está à venda e que talvez você não tenha imaginado, mas que é um modelo necessário e inevitável, pois é uma fase da vida pela qual todos nós podemos passar: a velhice.

Deixamos algumas imagens da Barbie na terceira idade criadas pela Inteligência Artificial:

Barbie Pulzo IA

Barbie Pulzo IA

Barbie Pulzo IA

Quem inspirou a criação da famosa boneca Barbie?

Trata-se de Barbara Handler, filha de Ruth e Elliot Handler, os cofundadores da Mattel. A primeira se inspirou a criar a Barbie depois de ver sua herdeira brincando com bonecas de papel com imagens de adultas.

A obsessão de sua pequena Barbie por esses fez a empresária perceber que as meninas tinham opções limitadas de brinquedos e não havia nada no mercado que permitisse a elas brincarem de imaginar o futuro.

Ruth encontrou em Bild Lilli, uma boneca inspirada em um personagem de quadrinhos alemão e vendida como uma piada entre homens, exatamente o que estava procurando para a aparência de seu protótipo.

Então, a empresa, fundada em 1945, comprou os direitos para que Handler pudesse criar sua própria versão e a nomeou em homenagem à sua filha e musa. Em 9 de março de 1959, a boneca foi lançada.

“Se não fosse pela Barbie, nunca teria ocorrido a ideia da boneca para mim,” afirmou Ruth ao Los Angeles Times.