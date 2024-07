Atenção: Temu, aplicativo de compras online, é acusado de espalhar malware secretamente

Nos últimos meses, se navegamos em alguma rede social, como o Instagram, TikTok ou Facebook, certamente nos deparamos com anúncios bastante insistentes e intrusivos da loja online chinesa Temu. É impressionante o esforço de marketing que posicionou o site como um dos mais populares. No entanto, as coisas tomaram um rumo alarmante, pois a loja foi processada sob uma acusação delicada que inclui a distribuição de malware.

Os colegas da Ars Technica publicaram um extenso e longo artigo revelando como o aplicativo de compras chinês Temu, que ganhou grande popularidade nos Estados Unidos, até mesmo superando a Amazon em downloads para dispositivos móveis recentemente, está no centro das atenções após uma ação movida pelo Procurador Geral do Arkansas, Tim Griffin.

Na referida denúncia, que pode ser consultada na íntegra através do site do tribunal, acusa-se a Temu de ser um "malware perigoso" que recolhe dados confidenciais dos utilizadores sem o seu consentimento e os monetiza de forma secreta.

Temu realmente é um malware chinês?

A ação judicial em si seria baseada em uma série de investigações e relatórios que expõem o design do aplicativo Temu, o qual supostamente, devido à arquitetura interna de seu código, permitiria ao aplicativo acessar uma ampla gama de informações do usuário, incluindo:

Mensagens de texto

Localização específica

Contatos

Documentos

Histórico de navegação

Impressões digitais

O preocupante é que, de acordo com a ação judicial, Temu estaria ocultando de seus consumidores esse acesso não autorizado por meio de termos de uso e políticas de privacidade enganosas. Além disso, o aplicativo teria a capacidade de alterar seu código uma vez instalado no telefone, ou seja, de se atualizar em segundo plano sem que o usuário sequer saiba, o que poderia permitir evitar as análises de segurança da Google Play Store ou da App Store da Apple.

Devido a este último procedimento, a aplicação Temu poderia ser considerada tecnicamente como um malware, pois operaria secretamente no dispositivo, tendo acesso a muitas informações privadas. Isso nos leva à pergunta de como a loja chinesa poderia estar usando esses dados.

A empresa talvez usaria seus dados privados para vendê-los: a empresa se defende

A demanda não prova absolutamente nada, mas argumenta que Temu poderia estar coletando dados para vendê-los a terceiros, lucrando à custa da privacidade dos usuários. Isso abre outra preocupação muito própria dos Estados Unidos em sua disputa contra o TikTok, já que, devido às leis chinesas, essas informações poderiam ser compartilhadas com o governo chinês.

Griffin está procurando uma ordem judicial que impeça Temu de continuar espionando os usuários. No entanto, a empresa proprietária da Temu, PDD Holdings, negou as acusações, rotulando a ação como "infundada".

Eles afirmam que as acusações são baseadas em informações incorretas e que estão dispostos a se defender vigorosamente em relação a cada ponto. O que pode ser considerado relativamente verdadeiro, já que a evidência apresentada é escassa.

Mas a verdade é que a demanda questionou a segurança e ética das práticas da Temu.