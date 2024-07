Você tem uma câmera ruim no seu PC? Aprenda a usar a do celular nas reuniões

As webcams melhoraram como dispositivo para computadores ou laptops. No entanto, não podemos negar que é difícil encontrar uma boa a um preço razoável. Há aqueles que preferem não investir nesse dispositivo, pois encontram melhores características na câmera de seus celulares.

Por isso, com base em uma revisão do Infobae, detalhamos como configurar o seu celular para usá-lo como webcam no seu PC de mesa ou laptop.

A qualidade, nitidez e resolução que o seu celular pode fornecer, às vezes, pode superar as webcams mais simples do mercado. Além disso, esta é uma boa opção caso você tenha um problema com a câmera do seu computador e precise de uma solução de emergência.

Câmera de celular como webcam

Antes de começar a explicação, é necessário esclarecer que para fazer este truque é necessário ter um celular com sistema operacional Android 9 ou superior e ter o Windows 11 instalado no PC. Além disso, é preciso instalar o aplicativo Link para Windows no smartphone, que pode ser obtido neste link.

Além disso, procurem o aplicativo Phone Link, que geralmente está pré-instalado no computador. Se não estiver, você pode encontrá-lo na Microsoft Store.

Abra o aplicativo do celular e siga os passos. Este é um aplicativo protegido pelos padrões do Google, então permita os acessos solicitados, como microfone e câmera.