Parceria do Fortnite com o Metallica rendeu um aumento estrondoso de público para o jogo

O simples anúncio da chegada do Metallica como passe de batalha no Fortnite foi suficiente para gerar um impacto nas redes sociais e na Internet em geral. Jovens que nunca tinham ouvido a música da icônica banda de heavy metal se interessaram pelos sons, já que estariam dentro do Battle Royale.

ANÚNCIO

Além disso, os pais ou tios (+30, +40 e 50) se interessaram pelo jogo devido à banda liderada por James Hetfield. Nas redes sociais, apareceram muitos vídeos da brutal interação entre várias gerações unidas por esta iniciativa do Fortnite.

Uma análise do The Verge apresenta números impressionantes de que, graças ao passe de batalha do Metallica no Fortnite, a Epic Games obteve pelo menos um milhão de downloads no Reload, o passe que seguiu o da banda de rock.

O ponto mais alto foi o show do fim de semana passado, que atraiu milhões de pessoas para o evento de música ao vivo, enquanto batalhas impressionantes aconteciam em diferentes arenas.

"Daryl Atkins, diretor criativo executivo da Magnopus, o estúdio que projetou a experiência, disse: 'Planejamos uma viagem que começava com o real e depois fomos para um lugar impossível. Metallica é muito discreto, o importante é a música e a performance'."

Eles pensaram em tudo, pois foi muito importante para eles tanto os fãs da banda que jogaram o jogo, quanto os usuários habituais do desenvolvimento da Epic Games.

Foi assim que eles projetaram um “sistema de ressurgimento dinâmico que move o ponto de ressurgimento com a música”, diz o diretor criativo Dan Taylor. “Então, se você morrer, ressurgirá no ponto correto da pista. Há jogadores que estão atrás e serão impulsionados para frente, e os que estão na frente serão retirados. Equilibra tudo de uma maneira bastante orgânica”, de acordo com o The Verge.