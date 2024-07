Optimus: Tudo o que sabemos sobre o robô de Elon Musk que revolucionará o mundo

O robô Optimus da Tesla promete mudar radicalmente a indústria graças à sua capacidade de automatizar atividades complexas, perfilando-se como o novo paradigma da robótica do futuro. Desde o seu primeiro anúncio no AI Day 2021 da Tesla, e após a apresentação do seu protótipo no AI Day 2022 como um robô de desenvolvimento inicial, este inovador projeto é agora uma realidade em que a empresa está investindo fortemente.

Na verdade, a Tesla está atualmente recrutando engenheiros, gerentes e arquitetos para a equipe do Optimus, como pode ser visto no perfil do androide em X, mostrando um compromisso sério com seu desenvolvimento.

Segunda geração do Optimus

Elon Musk mencionou em várias ocasiões que já existem dois modelos do Optimus operando de forma autônoma em uma das fábricas da Tesla, o que representa um avanço importante na integração dessa tecnologia em ambientes de produção real.

No passado mês de dezembro, a empresa apresentou a segunda geração do humanoide (Optimus Gen 2), enquanto em uma reunião de acionistas foram revelados detalhes como seu possível preço e data de lançamento.

Aparência

O Optimus está equipado com sensores e câmeras que permitem imitar os movimentos humanos com precisão. No momento do seu lançamento, falou-se de uma altura de 1,73 metros e um peso de 57 quilogramas.

Inicialmente, disse-se que poderia carregar até 20 quilogramas e andar a 8 quilômetros por hora; no entanto, sua última versão é 10 quilogramas mais leve e aumentou sua velocidade em 30%.

Optimus

Características e especificações

Entre as características esperadas do Optimus, destacam-se:

Será amigável e seguro.

Está projetado para ser "domesticado" e controlado em todos os momentos.

Foi equipado com tecnologia de inteligência artificial avançada que aproveita a tecnologia de aprendizado profundo usada nos veículos autônomos da Tesla.

O robô aprenderá e se adaptará para realizar tarefas complexas.

Tão amável quanto o C3PO

Elon Musk está convencido de que Optimus será tão amigável quanto o C3PO, de Star Wars, mas muito mais inteligente, a ponto de poder realizar todo tipo de tarefas em casa, inclusive cuidar de crianças pequenas como a melhor das babás.

Além de sua utilidade em fábricas e lares, Musk enxerga um futuro onde o Optimus possa desempenhar um papel crucial na colonização espacial, apoiando a visão da Tesla de expandir a vida humana para além da Terra.

Qual será o preço do Optimus?

O negócio da Optimus não apenas espera se tornar muito mais valioso do que o dos carros da Tesla, mas também será uma peça-chave no futuro da empresa, redefinindo a forma como interagimos com a tecnologia em nossa vida diária.

Agora, Elon Musk adiantou que o custo do robô será significativamente menor do que o de um carro, possivelmente menos de US$20,000. Obviamente, isso depende das características e capacidades de cada modelo.

Este valor inicial reflete a ambição da Tesla de tornar a tecnologia avançada acessível a todos. Além disso, espera-se que haja opções de leasing disponíveis para aqueles interessados em adquirir um Optimus.

Lançamento

Embora a data exata de lançamento ainda não tenha sido confirmada, estima-se que esteja prevista entre os anos de 2028 e 2030; no entanto, estimativas da Lifewire apontam para a segunda metade de 2025. Muito cedo?