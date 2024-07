Como saber quem visita meu perfil no TikTok? 3 maneiras fáceis de ativar a função

O TikTok tem se esforçado para se manter entre as principais redes sociais do mundo com a implementação de diversas funções inovadoras que facilitam o uso do famoso aplicativo chinês.

No entanto, há algumas delas que os usuários desconhecem ou simplesmente não sabem como ativar, como a opção de saber quem visita nosso perfil dentro da popular plataforma.

Se for o seu caso, está com sorte porque a seguir vamos explicar o processo para ativar a função que nos permite saber quem tem estado a verificar as nossas publicações recentemente.

Como saber quem visita meu perfil no TikTok?

A função em questão é chamada de ‘histórico de visualizações de perfil’. Pode ser ativada de várias maneiras dentro do aplicativo para descobrir quais contas do TikTok visitaram seu perfil.

No entanto, de acordo com a página oficial do aplicativo de vídeos, apenas serão exibidas no seu histórico as contas que tenham ativado essa opção e tenham visualizado o seu perfil nos últimos 30 dias.

Se você olhar o perfil de alguém e tiver a função ativa, essa pessoa poderá saber que você visitou a página dela. No entanto, a função só está disponível para usuários com mais de 16 anos e menos de 5000 seguidores.

O passo a passo para ativar o histórico de visualizações do perfil

A opção histórico de visualizações de perfil está desativada por padrão, mas você pode optar por ativá-la de três maneiras muito simples e seguindo alguns passos. Aqui estão elas.

Nas configurações

Acesse o TikTok como de costume e clique na opção Perfil localizada na parte inferior. Clique em Menu (☰) localizado na parte superior. Em seguida, em Configurações e privacidade. Toque onde diz Privacidade e depois em Visualizações do perfil. Ative a opção Histórico de visualização do perfil.

Na caixa de entrada

Abra TikTok e pressione Caixa de entrada na parte inferior.

e pressione na parte inferior. Pressione Atividades e depois na notificação que avisa que alguém viu seu perfil ou em Visualizações do perfil . Pode ser necessário rolar para baixo para encontrar a opção.

e depois na notificação que avisa que alguém viu seu perfil ou em . Pode ser necessário rolar para baixo para encontrar a opção. Uma vez em Visualizações do perfil , clique em Configurações na parte superior.

, clique em na parte superior. Ative a função Histórico de visualização de perfil.

Do perfil

Acesse o TikTok como sempre e clique no botão Perfil que aparece na parte inferior.

como sempre e clique no botão que aparece na parte inferior. Pressione a opção Visualizações do perfil na parte de cima.

na parte de cima. Toque onde diz Configurações também na área superior.

também na área superior. Ative a opção Histórico de visualização do perfil.

Você pode desativar o histórico de visualizações do perfil quando quiser, mas lembre-se de que não poderá ver quem visitou seu perfil e os outros usuários também não poderão ver que você visualizou o perfil deles.