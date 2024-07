A Apple está abrindo as portas para outra empresa de inteligência artificial, além da OpenAI

Apple abriu as portas para a inteligência artificial de forma definitiva. Durante a mais recente WWDC 2024, no início de junho, o gigante de Cupertino anunciou uma colaboração com a equipe da OpenAI para integrar o ChatGPT em um sistema chamado Apple Intelligence, integrado no iOS 18.

ANÚNCIO

Houve personalidades, como a de Elon Musk, que não concordaram com esse tipo de relacionamento. O magnata chegou a ameaçar proibir os produtos da Apple em suas numerosas empresas.

A Apple está muito longe de ouvir o que Elon Musk tem a dizer. Na verdade, além da OpenAI, eles querem mais inteligência artificial em seus sistemas, pois, de acordo com um relatório de Mark Gurman da Bloomberg, a empresa está perto de fechar um acordo com o Gemini do Google.

Um artigo do The Verge menciona que o Gemini tem sido objeto de rumores sobre a integração de IA nos sistemas da Apple, desde que o ChatGPT começou a ser discutido. Portanto, parece ser apenas uma questão de tempo até que o chatbot de inteligência artificial do Google esteja no sistema operacional do iPhone.

O mesmo relatório descarta, por enquanto, a inclusão da inteligência artificial Llama, da Meta, nos serviços da Apple.

Apple WWDC 2024

Inteligência da Apple

O novo sistema Apple Intelligence por enquanto é exclusivo para iPhones com chip A17 Pro ou superior. Isso significa que estará disponível apenas para o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. Além desses, há a nova família de iPhones 16, que ainda não foi anunciada nem lançada.

O ChatGPT é incorporado diretamente aos serviços do iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15. Os usuários poderão acessar as funcionalidades da inteligência artificial da OpenAI sem precisar sair dos aplicativos que estão usando.

ANÚNCIO

A ideia é que o ChatGPT esteja disponível nos serviços de escrita para ajudar a gerar conteúdos ou imagens, através do mecanismo de aprendizado de máquina.

Num futuro, o sistema Gemini seria uma opção adicional de IA dentro do iOS 18.