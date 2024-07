Steve Jobs usou um terno em 1984 que será leiloado por valor altíssimo

Aqui no FayerWayer documentamos extensivamente como os fãs da Apple desenvolveram uma fixação absoluta por qualquer coisa, objeto ou artigo que tenha tido um mínimo grau de conexão com o cofundador desta empresa Steve Jobs.

Foi assim que compartilhamos os detalhes de um bilhete de cinema autografado pelo executivo, ou um cheque assinado por Steve que nunca foi descontado, ou a placa de um computador que até tinha a assinatura de Steve Wozniak. Há, portanto, um amplo registro de casos, então a história de hoje não deveria nos surpreender.

Um terno azul marinho listrado da Brioni, usado por Steve Jobs em um anúncio lendário do Macintosh criado em 1984, agora faz parte de um leilão de roupas do falecido cofundador da Apple, abrindo a possibilidade para os fãs da marca com muito dinheiro sobrando poderem aspirar por esta peça de roupa histórica.

Por mais inquietante e perturbador que possa parecer. Vivemos em um mundo moderno onde um fanático ultra rico de Steve Jobs pode aspirar a possuir uma peça que ele usou uma vez para fazer o que quiser com ela.

Steve Jobs quase nunca usava ternos, mas uma vez o fez pela Apple

A casa de leilões Julien’s Auctions espera que este artigo seja vendido por um valor entre US$20 e US$30 mil, o que é uma quantia considerável de dinheiro considerando a história e o contexto de como tudo aconteceu.

Muitos não se lembram disso, mas antes de adotar seu estilo característico de suéter de gola alta preto e jeans, Steve Jobs costumava vestir o uniforme comercial por excelência da era dos anos 80: terno e gravata. Durante esse período, era comum vê-lo com esse traje, embora ele nunca tenha optado por usar itens de alta moda e renome.

O fato em questão é um terno azul marinho listrado da marca Brioni para a rede de lojas Wilkes Bashford, algo quase equivalente a ir à Sears, mas Jobs conseguiu usar este conjunto com todo o estilo em um anúncio impresso que o mostra inclinado sobre um computador Macintosh.

A fotografia foi tirada por Bernard Gotfryd para o lançamento do computador Macintosh em 1984 e agora, aqueles que admiram o legado de Jobs e têm toneladas de dinheiro sobrando têm a oportunidade de possuir o terno usado pela lenda há 40 anos.

Sim, o anúncio do qual estamos falando aqui foi o complemento impresso que se seguiu àquele épico anúncio do Super Bowl que até hoje é considerado uma referência na cultura popular.

O que está incluído no traje de Steve Jobs

De acordo com a descrição da Julien’s Auctions, o terno é feito de 100% cupro com finas listras verticais, possui dois bolsos frontais, um bolso no peito, três bolsos internos, botões cinza, forro de seda creme e vem com uma calça social combinando.

O tamanho é 39/49 e a calça é 39L, o que é uma informação de extrema importância para aqueles que estão considerando adquirir esta peça para alcançar o cosplay mais extremo possível de Steve Jobs nos anos 80.

O traje inclui também um antigo broche da Apple Macintosh que estava no bolso e o cabide de madeira original da marca Wilkes Bashford.

Atualmente, a oferta mais alta para este artigo ultrapassa os US$10 mil dólares, embora o site de leilões indique que o preço final projetado ainda não foi alcançado, então esse valor aumentaria.