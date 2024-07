O Google Drive tem uma função tão espetacular que é incrível que quase ninguém a conheça

O Google Drive é uma ferramenta poderosa que oferece uma ampla variedade de funções para armazenar, organizar e compartilhar arquivos. No entanto, muitos usuários não aproveitam todo o seu potencial devido a erros comuns que limitam sua produtividade e colaboração.

ANÚNCIO

Muitos usuários apenas usam o Drive para armazenar arquivos, sem explorar as ferramentas de produtividade e colaboração como a criação de documentos, planilhas, apresentações, formulários e pesquisas. Também ignoram a pesquisa avançada, que permite encontrar arquivos rapidamente por nome, conteúdo, data, proprietário, etc.

Além disso, não utilizam as opções de compartilhamento e edição de arquivos em equipe, nem os comentários e sugestões para facilitar a revisão do trabalho.

Uma função tão espetacular e desconhecida

No entanto, o Google Drive também esconde uma ferramenta valiosa que pode transformar a forma como você lida com informações: a extração de texto de imagens.

Esta função, gratuita, fácil de usar e acessível a partir de qualquer dispositivo, permite que você transcreva em questão de segundos longos textos como artigos, livros ou anotações diretamente de uma imagem.

Como funciona?

Carregue a imagem no Google Drive: Primeiro, faça o upload da imagem que contém o texto que deseja extrair. Você pode fazer isso arrastando e soltando o arquivo em sua conta do Drive ou usando o botão "Novo".

Primeiro, faça o upload da imagem que contém o texto que deseja extrair. Você pode fazer isso arrastando e soltando o arquivo em sua conta do Drive ou usando o botão "Novo". Abra a imagem com o Google Docs: Clique com o botão direito na imagem e selecione "Abrir com" > "Google Docs". O Google Docs usará sua tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para extrair o texto da imagem.

Clique com o botão direito na imagem e selecione "Abrir com" > "Google Docs". O Google Docs usará sua tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para extrair o texto da imagem. Edita e guarda o texto: O texto extraído aparecerá abaixo da imagem em um documento do Google Docs. A partir daí, você pode editá-lo, copiá-lo ou salvá-lo no formato que preferir.

Benefícios e limitações

Esta ferramenta é especialmente útil para converter notas escritas à mão, documentos digitalizados ou qualquer tipo de texto em imagens para um formato editável.

ANÚNCIO

No entanto, é importante ter em mente que a precisão do OCR pode variar dependendo da qualidade da imagem e da clareza do texto. Além disso, pode ter dificuldades com fontes manuscritas complexas ou textos com muitos enfeites.

A ferramenta de extração de texto de imagens é apenas uma das muitas funções úteis oferecidas pelo Google Drive. Explore as diversas opções disponíveis para aproveitar ao máximo esta plataforma e otimizar sua organização e gestão de informações.