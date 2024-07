O aguardado jogo Concord anunciou o acesso à sua versão beta

Em agosto teremos o lançamento de um novo hero shooter; de mãos dadas com a Firewalk Studios e a PlayStation, chegará Concord. Uma aventura espacial carregada de humor, balas, mundos estranhos e freegunners prontos para entrar em ação. Hoje, vamos te contar mais detalhes sobre o beta fechado e beta aberto, para que você possa aproveitar antecipadamente este título.

Quando poderei jogar o beta de Concord?

A beta de Concord será lançada com um fim de semana de acesso antecipado no PS5 e PC de sexta-feira, 12 de julho, até domingo, 14 de julho. Para aqueles que fizerem a reserva, este acesso antecipado será a oportunidade para que você esteja entre as primeiras pessoas a jogar Concord... e você poderá levar sua própria equipe com você! Aqueles que fizerem a reserva de qualquer edição do novo título receberão cinco códigos para o acesso antecipado à beta: um para você e quatro para seus amigos.

Por outro lado, a beta aberta do Concord estará disponível para todas as pessoas no PS5 e PC a partir de quinta-feira, 18 de julho, até domingo, 21 de julho.

Concord

Todos os freegunners disponíveis!

Não precisará esperar até o lançamento para encontrar o seu Freegunner favorito. Durante os fins de semana da beta de Concord, poderá jogar com os 16 personagens; não importa se gosta de correr e atirar, bloquear uma área, impor fogo à distância ou apoiar a sua equipe, há Freegunners para todos os tipos de estilos de jogo e níveis de habilidade.

Durante os dois fins de semana da beta de Concord, você poderá visitar e lutar através de vários mundos e mapas na galáxia de Concord, como: Agualibre, Perigo aquático, Câmara estelar e Risco de colisão. Um quinto mapa, Minas de Ossos, será lançado durante o beta aberto. Quanto aos modos de jogo, no beta fechado teremos acesso a três: Caça-troféus, Assalto de carga e Ponto de colisão, enquanto durante o beta aberto também poderemos jogar Controle de área.

Concord

Testemunhe o início da história da equipe Northstar

Além de se familiarizar com a equipe da Northstar através do jogo, você também poderá ver o início de sua história. Quando jogar a versão beta, será recebido com as primeiras vinhetas cinematográficas: trechos curtos que, ao iniciar Concord, serão lançados no jogo todas as semanas. Quando o acesso antecipado à beta for lançado e depois quando a beta aberta começar, serão apresentadas novas vinhetas cinematográficas no jogo para lhe dar uma pequena visão de como as histórias da equipe da Northstar se desenvolvem a cada semana.