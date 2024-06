Nunca se soube, até agora: este ano nasceu o filho número 12 de Elon Musk

Elon Musk é excêntrico, todos nós sabemos. O herdeiro bilionário e CEO da Tesla e X (antes conhecida como Twitter), costuma surpreender o mundo com várias notícias e anúncios, às vezes profissionais, às vezes sobre sua vida pessoal. Agora, o multibilionário sul-africano de 52 anos foi notícia pelo segundo motivo, e não é pouca coisa: confirmou que se tornou pai pela décima segunda vez no início deste ano.

ANÚNCIO

Embora a identidade do bebê, incluindo seu nome e sexo, permaneça em anonimato, Musk esclareceu que a notícia "não era um segredo" e que simplesmente "não foi feito um anúncio oficial". Este novo rebento chega, além disso, num momento em que Musk expressou publicamente sua postura pronatalista. Em 2020, o empresário declarou numa entrevista: "Acho que os bebês são super fofos e, realmente, as pessoas precisam ter mais bebês porque, se não, a humanidade desaparecerá".

Um pai singular

A paternidade de Elon Musk tem sido um tema de debate constante nos últimos anos. O magnata tem recebido tanto elogios quanto críticas por sua decisão de ter uma família tão numerosa. Alguns o admiram por sua coragem e por quebrar com as normas sociais tradicionais, enquanto outros questionam sua capacidade de criar tantos filhos e de lhes dar a atenção de que precisam.

No entanto, além das opiniões pessoais, a chegada deste novo filho à vida de Musk é um fato significativo. Com 12 filhos sob sua responsabilidade, o empresário se torna uma das figuras públicas com mais descendentes do mundo.

Quem são as mães dos filhos de Elon Musk?

O magnata teve filhos com três mulheres diferentes:

Justine Musk: Com sua primeira esposa, a escritora Justine Musk, ele teve um total de cinco filhos: os gêmeos Griffin e Vivian, os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, e Nevada Alexander, que faleceu com 10 semanas de idade devido à síndrome da morte súbita do lactente.

Com sua primeira esposa, a escritora Justine Musk, ele teve um total de cinco filhos: os gêmeos Griffin e Vivian, os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, e Nevada Alexander, que faleceu com 10 semanas de idade devido à síndrome da morte súbita do lactente. Grimes: Com a cantora de pop alternativo Grimes, Musk tem três filhos: X Æ A-12 (nascido em maio de 2020), Exa Dark Sideræl ou "Y" (nascida em dezembro de 2021) e Techno Mechanicus, também conhecido como "Tau", cuja existência foi recentemente revelada em uma biografia do empresário.

Com a cantora de pop alternativo Grimes, Musk tem três filhos: X Æ A-12 (nascido em maio de 2020), Exa Dark Sideræl ou "Y" (nascida em dezembro de 2021) e Techno Mechanicus, também conhecido como "Tau", cuja existência foi recentemente revelada em uma biografia do empresário. Shivone Zilis: Com sua parceira atual, Shivone Zilis, Musk teve gêmeos em novembro de 2021: Strider e Azure.

A paternidade de Elon Musk é, sem dúvida, uma história pouco convencional. Com seus 12 filhos, o magnata desafia os padrões tradicionais e se posiciona como uma figura controversa.