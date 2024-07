Mark Zuckerberg e sua crítica aos desenvolvedores de IA: ‘estão tentando criar Deus’

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, criticou severamente alguns de seus concorrentes no campo da inteligência artificial (IA), acusando-os de ter uma visão “messiânica” e de buscar uma abordagem monopolista no desenvolvimento dessa tecnologia.

Numa entrevista com o canal do YouTube Kallaway, Zuckerberg apontou que a ideia de uma "única IA verdadeira" que consiga dominar todas as áreas é pouco realista e potencialmente perigosa. "Não acredito que seja assim que isso se desenvolve", afirmou.

O CEO do Meta também expressou preocupação com a tendência de algumas empresas de IA de concentrar todo o poder em suas mãos. "Não há um aplicativo nos telefones das pessoas que elas usam. Não há um criador cujo conteúdo as pessoas queiram. Não há um negócio do qual as pessoas queiram comprar tudo".

Zuckerberg, que frequentemente foi criticado por suas próprias ambições monopolísticas no campo das redes sociais, não parece reconhecer a ironia de suas palavras. Meta, através do Facebook, Instagram e WhatsApp, já tem um controle significativo sobre como as pessoas se comunicam e interagem online.

O futuro da IA segundo Zuckerberg

Além de suas críticas à indústria de IA, Zuckerberg também ofereceu algumas ideias sobre sua visão do futuro dessa tecnologia. Ele previu que os óculos inteligentes eventualmente substituirão em grande parte os smartphones, e que as interfaces cérebro-computador permitirão aos usuários interagir com os dispositivos de forma mais intuitiva.

No entanto, a visão de Zuckerberg para o futuro não está isenta de críticas. Alguns especialistas expressaram preocupação com as implicações éticas e sociais das interfaces cérebro-computador, e outros questionam a praticidade de substituir os smartphones por óculos inteligentes a curto prazo.

Apesar das críticas, não se pode negar que Mark Zuckerberg é uma figura extremamente influente no mundo da tecnologia. Sua posição dominante nas redes sociais e sua capacidade de investir bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento lhe conferem um poder significativo para moldar o futuro da IA.