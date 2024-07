Elon Musk revela conversas com Donald Trump: Está mudando sua visão sobre carros elétricos?

Elon Musk, CEO da Tesla, pode estar influenciando as opiniões de Donald Trump sobre veículos elétricos, como você está lendo. Essa revelação surgiu durante a reunião anual de acionistas da Tesla, onde o magnata sugeriu que suas conversas telefônicas com o ex-presidente podem ter mudado a posição de Trump.

Na reunião, após a aprovação do pacote salarial de milhões de dólares de Musk, foi-lhe perguntado sobre Trump, o candidato republicano em 2024. Um assistente apontou que, embora Trump tivesse sido um crítico veemente dos veículos elétricos, recentemente expressou admiração pela Tesla e por Musk, gerando aplausos. "O que você disse a ele?", perguntaram.

A postura de Trump em relação à eletromobilidade

Historicamente, Trump criticou os veículos elétricos, considerando-os ineficientes e prejudiciais para os trabalhadores automotivos nos Estados Unidos. Ele havia prometido reverter as políticas de Joe Biden sobre veículos elétricos e alertou sobre uma crise econômica se a transição para esses veículos continuasse.

No entanto, durante um comício no Arizona no início do mês, Trump surpreendeu o público ao declarar que era um "grande admirador de carros elétricos". "Sou fã do Elon", afirmou Trump, de acordo com um veículo de comunicação relacionado à Tesla. "Gosto do Elon e acredito que muitas pessoas vão querer comprar um carro elétrico".

Esta mudança de opinião pode ser influenciada pelo relacionamento crescente entre Trump e Musk. "Eu posso ser persuasivo", admitiu Musk. "Tive algumas conversas com ele e ele me liga do nada sem motivo aparente. Não sei por que, mas ele faz isso".

Elon Musk descreveu as ligações de Trump como "muito amigáveis" e comentou que tem tentado convencer o ex-presidente sobre os benefícios ambientais e patrióticos dos veículos elétricos. "Os Estados Unidos são líderes em carros elétricos", afirmou Musk.

Além disso, Musk sugeriu que a mudança de tom de Trump poderia estar relacionada à influência de seus amigos que possuem Teslas. "Acho que muitos de seus amigos agora têm Teslas", disse Musk. "Todos adoram. E ele é um grande fã do Cybertruck".

Nas últimas semanas, ambos homens têm mostrado apoio mútuo publicamente. Musk defendeu Trump após sua condenação por 34 crimes graves, chamando o assunto de "trivial". Por outro lado, Trump considerou oferecer a Musk um cargo de conselheiro em sua administração se ganhar as eleições de novembro, segundo informações do The Wall Street Journal.

Além disso, o meio de comunicação relatou que Musk e Trump compartilharam um café da manhã em março com seus filhos, X e Barron Trump, e o bilionário Nelson Peltz, durante o qual criticaram Biden.