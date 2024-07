Bezos, Gates, Zuckerberg, Musk: os grandes magnatas tecnológicos ainda estão casados?

À primeira vista, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Bill Gates parecem figuras díspares e que têm pouco em comum além de suas grandes carteiras. No entanto, esses empresários tecnológicos compartilham muitas características em comum. Por exemplo, todos eles são fundadores de algumas das empresas mais influentes do mundo: Tesla e SpaceX no caso de Musk, Amazon para Bezos, Facebook (agora Meta) no caso de Zuckerberg, e Microsoft por parte de Gates.

Além disso, cada um alcançou uma pequena revolução no mundo, um trabalho que hoje se reflete na incorporação de novas tecnologias em nossa vida cotidiana. Claro que nem tudo é benefício para eles. E é que esses rostos imponentes compartilham um alto perfil, o que requer sérias precauções em relação à sua privacidade e segurança, em contraste com a vida pública que sua posição exige e a tranquilidade que muitas pessoas desejam.

Alguns magnatas têm esposa, enquanto outros se casaram com o trabalho...

Por trás dos maiores nomes da tecnologia como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Bill Gates, estão suas parceiras, que os têm acompanhado nesse caminho pelo luxo e inovação. Alguns passaram por divórcios públicos, enquanto outros não compartilham muitas informações a esse respeito.

Por exemplo, tanto Musk quanto Bezos se casaram e se divorciaram publicamente, chamando a atenção da mídia. O mesmo aconteceu com Bill Gates, que passou por um divórcio público em 2021 devido à sua longa união com Melinda French Gates. Casados por 27 anos, sua relação liderou importantes ações filantrópicas e entrou para a história por sua colaboração contínua para tornar o mundo um lugar melhor. E recentemente, Gates iniciou um relacionamento com a viúva do ex-CEO da Oracle, Mark Hurd, chamada Paula Hurd, que era sua gerente de fundos de investimento e filantropia, tornando público esse relacionamento na Cerimônia do Prêmio Breakthrough em 2023.

Elon Musk, por sua vez, parece ter feito do seu trabalho mais do que uma carreira; ele o transformou em sua vida. Embora em sua vida privada tenha tido vários casamentos e mais de dez filhos, sua verdadeira paixão sempre esteve em liderar suas empresas como Tesla e SpaceX. De fato, o próprio bilionário declarou que trabalha até 100 horas por semana, uma abordagem que não lhe permite sair livremente para encontros.

Por outro lado, temos Jeff Bezos, que se divorciou de MacKenzie Scott após um casamento de 25 anos e agora é frequentemente visto desfrutando de seu tempo com sua nova parceira, Lauren Sánchez, uma renomada repórter e apresentadora de notícias que recentemente se especializou em aviação.

Num outro campo, também encontramos Mark Zuckerberg, que até agora conseguiu integrar sua vida com seu trabalho. O fundador do Facebook se casou em 2012 com Priscilla Chan, com quem tem duas filhas, e frequentemente compartilha fotos de sua família em suas contas de redes sociais, humanizando sua imagem pública. Com formação em biologia pela Universidade de Harvard e uma carreira em pediatria, Chan co-dirige a Chan Zuckerberg Initiative, trabalhando para melhorar a saúde, educação e ciência em nível global.

No entanto, é certo que os grandes magnatas não estão isentos de compartilhar seus corações com grandes mulheres. Alguns relacionamentos conseguiram funcionar ao longo dos anos, enquanto outros se desgastaram até chegar a divórcios polêmicos. Por isso, podemos dizer que, embora alguns bilionários tenham decidido se casar, outros preferiram apenas se casar com o trabalho e pronto.