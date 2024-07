As mulheres têm melhores capacidades para ser astronautas, de acordo com um estudo

As mulheres têm melhores capacidades para ser astronautas desde o nascimento, de acordo com um estudo

A história das mulheres na corrida espacial tem sido marcada pela luta pela igualdade e reconhecimento, como em muitos outros campos, de fato. Apesar das barreiras e desafios, as mulheres têm demonstrado sua capacidade e talento, fazendo importantes contribuições para a exploração espacial e abrindo caminho para as futuras gerações.

Ao longo dos anos, mulheres como Svetlana Savitskaya, Judith Resnik, Kathryn Sullivan, Ellen Ochoa, Bonnie Dunbar, Marsha Ivins, Mei Lin Chang e Cady Coleman juntaram-se ao seleto grupo de astronautas femininas, abrindo caminho para uma maior participação das mulheres no programa espacial.

E, aparentemente, o futuro do espaço pode ser protagonizado por astronautas mulheres. Um novo estudo publicado na revista Nature Communications sugere que as mulheres podem estar melhor preparadas biologicamente para viagens espaciais.

O estudo, que analisou os astronautas da missão SpaceX Inspiration 4, descobriu que as mulheres experimentaram menos alterações na expressão genética após o voo espacial em comparação com os homens. Isso significa que seus corpos se adaptaram melhor às mudanças do ambiente espacial, como a microgravidade e a radiação.

Por que as mulheres podem ser mais resistentes?

Os pesquisadores sugerem que a experiência da gravidez pode ser um fator chave. Durante a gravidez, o corpo da mulher se adapta a grandes mudanças hormonais e fisiológicas, o que poderia prepará-lo melhor para as condições extremas do espaço.

Embora a pesquisa forneça evidências científicas que respaldam a ideia de que as mulheres podem ser mais adequadas para viagens espaciais, é importante lembrar que a igualdade de oportunidades neste campo ainda é um desafio.

Apesar de suas capacidades, as astronautas representam apenas 11% da força de trabalho total. São necessários esforços para promover a participação feminina no programa espacial, não apenas por suas capacidades físicas, mas também pela diversidade e inclusão que trazem.

Um futuro promissor para as mulheres no espaço

Este novo estudo se junta à crescente evidência que desafia os estereótipos de gênero no espaço. À medida que se compreende melhor a resistência natural das mulheres aos rigores do espaço, espera-se que haja mais oportunidades para que elas explorem as estrelas em igualdade de condições.