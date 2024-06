Se tiver um destes smartphones iOS ou Android, despeça-se do WhatsApp a partir de 1 de julho

A nova atualização do WhatsApp está causando incompatibilidade em alguns modelos de celulares

A nova atualização do WhatsApp está causando incompatibilidade em alguns modelos de celulares iOS ou Android. Devido a isso, alguns dispositivos que não possuem essa tecnologia avançada ficarão impossibilitados de usar o aplicativo de mensagens instantâneas usado por mais de 2 bilhões de pessoas no mundo.

ANÚNCIO

Os dispositivos que ficarão sem WhatsApp são todos aqueles que tenham uma versão do sistema operacional inferior a iOS 10.0 ou Android 4.1. Isso será a partir de 1 de julho de 2024. Diante dessa situação, recomenda-se verificar se o seu dispositivo está na lista dos modelos que serão excluídos das alterações implementadas pela empresa Meta.

Mudanças

Trata-se de modificações no sistema operacional que não são compatíveis com o tipo de software do dispositivo. Dessa forma, ao tentar acessar o WhatsApp, uma notificação será exibida indicando que é necessário liberar bastante espaço para tentar recuperar o uso.

Lista de celulares Android

Galaxy S3 Mini

Galaxy X Cover 2

Galaxy Trend Lite

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Duplo

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus F6

Lista de iPhones

iPhone S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

Outros dispositivos

Sony Xperia M

Huawei Ascend

Lenovo Grand S Flex

Lenovo Grande Memo

O que fazer se o celular estiver na lista?

Quando um dispositivo deixa de ser compatível com certos aplicativos, é muito complicado reverter a situação, pois o mais recomendável é investir em um novo celular, embora existam algumas opções que podem estender a vida útil por alguns meses a mais.