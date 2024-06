Saúde digital: o novo assistente do WhatsApp que lhe diz tudo sobre seus medicamentos

Mesmo antes do surgimento da inteligência artificial, os chatbots se apresentavam como uma evolução na forma como interagimos com a tecnologia. Estamos falando de ferramentas eficazes que podem estar presentes em várias plataformas. O primeiro? ELIZA, lançado na década de 1960 por Joseph Weizenbaum, um cientista do MIT que criou este programa para simular - de forma bastante primitiva - uma conversa através do processamento de linguagem natural, conseguindo enganar alguns usuários fazendo-os acreditar que estavam conversando com um ser humano.

Até o momento, existem chatbots de todos os tipos, treinados com base em conversas humanas e que fornecem diferentes tipos de serviços às empresas, como responder a perguntas frequentes, gerenciar reservas ou até mesmo fazer compras. Além disso, existem chatbots muito mais específicos, como o que apresentaremos a seguir.

Archivo - Pástillas, píldoras, probióticos, suplementos, fármacos. AJT - Archivo

O primeiro chatbot que sabe sobre medicamentos

Recentemente, a empresa Teva Pharma decidiu lançar seu chatbot de inteligência artificial, MEDI Teva, disponível no WhatsApp. Sua função? Simplificar a forma como os usuários obtêm informações sobre medicamentos. Assim, este assistente virtual é capaz de fornecer respostas de forma rápida e precisa, representando um avanço importante no acesso a informações farmacêuticas, por exemplo, para prevenir efeitos colaterais e outros riscos associados à medicação.

Basicamente, a MEDI Teva se destaca por sua capacidade de fornecer detalhes sobre qualquer medicamento produzido pela Teva, ajudando os usuários a evitar visitas desnecessárias ao médico por efeitos colaterais comuns. O sistema foi projetado para ser extremamente fácil de usar: os usuários podem contatar o chatbot adicionando o número +34683784848 no WhatsApp.

Na mesma linha, MEDI Teva afirma oferecer respostas seguras, o que até o momento foi comprovado por usuários que compararam as informações do bot com os prospectos oficiais dos medicamentos. Embora o chatbot não seja projetado para substituir consultas médicas profissionais, ele pode sim reduzir essas visitas, especialmente quando se trata de consultas menores.

De acordo com a própria empresa, este assistente foi criado para melhorar a experiência do paciente, reduzir erros na medicação e educar sobre a administração de medicamentos, beneficiando tanto pacientes quanto profissionais de saúde.

Então, agora vocês já sabem: Medi pode resolver dúvidas de forma acessível e em tempo real através do WhatsApp. E em uma época em que estudos indicam que metade da população não lê a bula dos medicamentos que consome, hoje mais do que nunca parece ser uma ferramenta adequada para incorporar em nosso cotidiano.