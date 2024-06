Sabia que é possível ler mensagens do WhatsApp sem abrí-las? Aqui nós te contamos como

Dizer que o WhatsApp revolucionou a forma como nos comunicamos é um eufemismo. A verdade é que estamos falando de um aplicativo que se tornou parte do nosso dia a dia, sendo usado por milhões de pessoas em todo o mundo, com uma popularidade que só cresce. Esta plataforma, propriedade do Meta, soube se reinventar para se manter relevante. Embora tenha começado como um aplicativo para enviar mensagens por escrito, rapidamente adicionou funções de voz, imagens e vídeos, além de permitir chamadas e videochamadas para qualquer pessoa com acesso à internet.

Com mais de dois bilhões de usuários ativos, o WhatsApp tem servido para unir pessoas, mas também para separá-las. Um exemplo disso é o seu sistema de confirmação de leitura, mais conhecido como "vistos" ou "duplo check", que indica que uma pessoa já leu a mensagem recebida, gerando debates sobre privacidade e pressão social.

E se você é uma daquelas pessoas que têm os vistos ativados, mas precisam ler uma mensagem sem deixar rastros, você veio ao lugar certo. Aqui estão quatro maneiras de conseguir ler um WhatsApp sem que a outra pessoa saiba.

Como ler suas mensagens do WhatsApp sem deixar rastros

Existe apenas uma razão para a qual este tutorial pode ser útil: Estarmos num contexto no qual não queremos abrir uma conversa e que a outra pessoa veja que já lemos o conteúdo. E, felizmente, existem alguns métodos para efetivamente ler as mensagens sem entrar no chat ou na aplicação, permitindo-nos até mesmo responder à outra pessoa.

O primeiro truque é aproveitar as notificações pop-up, algo que é pouco invasivo e está disponível em todas as versões atuais do Android e iOS. Para isso, basta garantir que as notificações do WhatsApp estejam ativadas e verificar se as notificações de mensagens e pop-up estão habilitadas. Dessa forma, quando receber uma mensagem, não precisará abrir o aplicativo diretamente. Em vez disso, basta deslizar para baixo a barra de notificações para ver um preview da mensagem recebida e ler parte dela sem precisar abrir a conversa. Em muitos dispositivos, também é possível responder diretamente da notificação sem abrir o WhatsApp.

Também podes usar o buscador do WhatsApp para ler mensagens sem abrir a conversa em questão. Para isso, deves ir ao WhatsApp e tocar no ícone da lupa, depois escreva o nome do grupo ou contato no buscador e poderás ver uma lista de mensagens enviadas pelos participantes do grupo, ordenadas por data e hora de envio. A partir do buscador, pode ver uma pré-visualização das mensagens sem ter que abrir a conversa, evitando que os outros saibam que a leu.

Outro método útil - especialmente para dispositivos Android - é o widget do WhatsApp. Comece adicionando o widget à sua tela inicial para ter acesso rápido às suas mensagens, e a partir daí você pode navegar pelas mensagens sem abri-las no aplicativo, podendo lê-las sem marcá-las como lidas e sem aparecer online.

Para aqueles que preferem não tocar em suas telas, os assistentes de voz oferecem uma solução prática. Tanto o Google Assistant no Android quanto a Siri no iOS podem ler suas mensagens se você configurar corretamente as permissões. Assim, você só precisa dizer: "Leia minhas mensagens do WhatsApp" e eles irão narrar as mensagens recentes sem que você precise desbloquear o telefone ou abrir o aplicativo.

Tudo isso pode ser feito através de opções externas à plataforma Meta, mas que fazem parte das funções do celular e que podemos aproveitar sem precisar instalar aplicativos adicionais, protegendo a segurança de nossos dados.