Quando é apropriado usar o emoji de fantasma no WhatsApp? Isso é o que significa

Os emojis acompanham a maioria das nossas mensagens no WhatsApp. Eles nos permitem nos expressar de forma divertida e ajudam a reduzir o tempo que levamos escrevendo.

No entanto, em mais de uma ocasião, usamo-los com um significado muito diferente do que foi dado quando foi criado. Por exemplo, você sabe qual é o significado do emoji de fantasma e quando usá-lo?

Se a resposta for não, você veio ao lugar certo porque, a seguir, vamos te contar o verdadeiro significado para que você o use exatamente para o propósito para o qual foi criado.

O que significa o emoji de fantasma no WhatsApp👻?

De acordo com a Emojipedia, o fantasma branco com a língua para fora e os braços esticados como se estivesse tentando assustar alguém pode ser usado para expressar que algo ou alguém é bobo ou engraçado.

O emoji, cujo design se assemelha a uma fantasia clássica de fantasma, também pode ser usado para transmitir emoção porque seus braços levantados parecem simular uma expressão de "hurra".

Da mesma forma, também é comumente enviado quando se fala de ghosting, a prática em que um relacionamento termina abruptamente porque uma pessoa cortou a comunicação com a outra sem dar motivos.

Nesses casos, o emoji em questão é usado especialmente para dizer humoristicamente que algo ou alguém está sendo "fantasmagórico", "invisível" ou ignorando intencionalmente outra pessoa, de acordo com Emojiterra.

Claro, de acordo com o site, o ícone que representa o fantasma com lençol dos desenhos animados também é usado para celebrar o Halloween e transmitir "um sentido brincalhão de medo ou susto".

É importante destacar que o mesmo foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010 e teve vários designs desde então. No entanto, sua inclusão no Emoji 1.0 só ocorreu cinco anos depois.