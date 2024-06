Não é um: São dois os asteroides gigantes que se aproximam da Terra. Devemos nos preocupar?

Em geral, estima-se que milhares de asteroides passam perto da Terra a cada ano. A maioria deles são pequenos, com tamanho inferior a 100 metros, e não representam uma ameaça para o nosso planeta. No entanto, também existem asteroides maiores que poderiam ter um impacto significativo em caso de colisão. Por isso, a NASA e outras agências espaciais monitoram constantemente o céu em busca desses objetos potencialmente perigosos.

Por exemplo, apenas em 2023 estima-se que passaram perto da Terra cerca de 30.000 asteroides. Destes, aproximadamente 20 foram classificados como "potencialmente perigosos" devido ao seu tamanho e proximidade com nosso planeta. No entanto, é sempre importante destacar que a probabilidade de um asteroide grande colidir com a Terra é muito baixa.

De qualquer forma, a vigilância é constante. De fato, a Agência Espacial Europeia (ESA) informou sobre a aproximação de dois asteroides gigantes da Terra durante esta semana. Um deles, 2024 MK, é um objeto recém-descoberto que passará perto de nosso planeta no próximo dia 29 de junho.

2024 MK: Um gigante recém-descoberto

Tamanho: Entre 120 e 260 metros de diâmetro.

Entre 120 e 260 metros de diâmetro. Data de aproximação: 29 de junho de 2024.

29 de junho de 2024. Horário de chegada: 13:45 UTC

13:45 UTC Distância: Vai cruzar a órbita da Lua.

Sem risco para a Terra, mas um lembrete importante

A ESA assegurou que o 2024 MK não representa nenhuma ameaça para o nosso planeta. No entanto, sua descoberta recente destaca a importância de contar com melhores sistemas para detectar esse tipo de objetos celestes. "O fato de ter sido descoberto tão tarde destaca a necessidade de continuarmos a melhorar nossa capacidade de detectar objetos potencialmente perigosos em nossa vizinhança cósmica", afirmaram da agência espacial.

Antes da visita de 2024 MK, outro asteroide de tamanho considerável se aproximará da Terra. (415029) 2011 UL21, com um diâmetro de 2.310 metros, é ainda maior do que 99% dos asteroides próximos à Terra conhecidos até o momento. No entanto, este gigante passará a uma distância maior do que 2024 MK. Embora cruze a órbita da Terra, o fará a 17 distâncias lunares, ou seja, 17 vezes mais longe do que a Lua.

Apesar de nenhum dos dois asteroides representar uma ameaça para a Terra, ambos poderão ser observados usando telescópios: 2011 UL21 se aproximará na quinta-feira, 27 de junho às 20:14 UTC.

Estas duas abordagens servem como um lembrete da importância da vigilância espacial. A detecção precoce de asteroides potencialmente perigosos é essencial para que possamos tomar as medidas necessárias para proteger nosso planeta.