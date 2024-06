Estes são os cinco métodos mais eficazes para manusear o smartphone com uma só mão

O uso do celular sofreu uma intensa evolução nos últimos 20 anos. Duas décadas podem parecer pouco tempo para um avanço tecnológico, mas se compararmos o que eram os smartphones em 2004, em relação a 2024, eles parecem instrumentos para escrever em pedras.

Houve um tempo, com os celulares pequenos de teclado como os antigos Nokias, em que usar o telefone com uma mão era o melhor. No entanto, a chegada das telas sensíveis ao toque, que trouxe consigo a ampliação deste hardware, tornou muito mais difícil o uso dos smartphones com uma mão.

No entanto, tanto o Android quanto o iOS oferecem uma enorme quantidade de funcionalidades para que você possa usar o celular com uma mão. Pode parecer exagero, mas essas funções podem ser muito úteis para quem tem filhos, pois é possível segurar um bebê nos braços e manipular o smartphone com a outra mão.

Usar o celular com uma mão também pode ser benéfico para a saúde, pois evita que as pessoas tenham que se curvar sobre o dispositivo com as duas mãos, o que pode causar problemas de postura.

Cinco formas de usar o celular com uma mão