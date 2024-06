Este ser vivo não deveria nem existir: não precisa de oxigênio para sobreviver

Por muito tempo, tem sido considerado que a vida multicelular depende, para sua existência, do oxigênio. No entanto, uma nova descoberta desafiou essa crença fundamental. Uma equipe de cientistas israelenses encontrou um parasita que vive sem oxigênio, reescrevendo assim nossa compreensão da biologia.

O parasita em questão, chamado Henneguya salminicola, é um pequeno organismo que vive nos salmões. Apesar de não possuir mitocôndrias, os organelos responsáveis pela respiração celular, esse parasita encontrou uma maneira de sobreviver sem oxigênio.

Esta descoberta não apenas tem implicações para nossa compreensão da vida na Terra, mas também pode ampliar nossa busca por vida extraterrestre. Se um organismo multicelular pode viver sem oxigênio, abre a possibilidade de que existam outras formas de vida em ambientes anteriormente considerados inóspitos.

Um parasita com uma história evolutiva fascinante

Henneguya salminicola não é apenas único por sua capacidade de viver sem oxigênio, mas também por sua história evolutiva. Este parasita simplificou seu genoma ao longo do tempo, perdendo a maior parte do DNA de seu ancestral medusa. No entanto, ele manteve algumas estruturas complexas, como as células urticantes, que agora usa para se fixar em seu hospedeiro.

A descoberta de Henneguya salminicola pode ter aplicações práticas para a indústria pesqueira. Ao entender melhor a biologia deste parasita, os cientistas podem desenvolver novas estratégias para controlá-lo e reduzir seu impacto nas populações de salmão.

Além de suas aplicações práticas, esta descoberta é um grande avanço em nossa compreensão da vida. Ela demonstra que a vida é mais adaptável e diversa do que se pensava anteriormente, e abre novas possibilidades para explorar a biologia na Terra e além.

Esta descoberta é um lembrete de que ainda há muito que não sabemos sobre o universo e a vida que ele contém. À medida que continuamos explorando, é provável que façamos mais descobertas surpreendentes que desafiem nossas suposições e ampliem nossa visão do mundo.