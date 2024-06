Você sabe quantas mensagens enviou no WhatsApp?

WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado no mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais em janeiro de 2024, de acordo com Statista. Esses números a colocam como uma das plataformas digitais mais populares do planeta, superando até mesmo redes sociais como o Facebook ou o Instagram.

Portanto, é altamente provável que o WhatsApp seja um dos aplicativos que mais usamos no dia a dia e, por isso, não temos muita noção de quantas mensagens enviamos por dia. É por isso que o aplicativo possui uma função pouco conhecida que permite aos usuários acessar um registro detalhado de sua atividade na plataforma.

Entre os dados disponíveis, encontra-se o número total de mensagens enviadas e recebidas.

Como acessar essa informação?

O processo varia ligeiramente dependendo se estás a usar um dispositivo iOS ou Android:

Usuários de iOS:

Abra o WhatsApp no seu iPhone.

Dirija-se a "Configurações".

Selecione "Armazenamento e Dados".

Pressione "Uso de Dados".

Nesta seção, você encontrará informações detalhadas sobre a quantidade de mensagens enviadas e recebidas, bytes enviados e recebidos, chamadas recebidas e realizadas, entre outros dados.

Usuários de Android:

Abra o WhatsApp no seu dispositivo Android.

Toque nos três pontos localizados no canto superior direito da tela.

Selecione "Configurações".

Escolha "Armazenamento e Dados" e depois "Uso de Dados".

Detalhes adicionais:

As estatísticas de uso de rede podem ser reiniciadas. Se o fizer perderá o registo histórico da sua atividade.

Mudar de dispositivo também implica na perda de dados históricos.

Por que é útil conhecer esta informação?

Acessar esta informação pode ser útil para:

Dimensionar sua atividade no WhatsApp: Saber quantas mensagens você envia e recebe pode te dar uma ideia do seu nível de interação na plataforma.

Saber quantas mensagens você envia e recebe pode te dar uma ideia do seu nível de interação na plataforma. Analisar sua comunicação: Você pode analisar se se comunica mais no trabalho ou com amigos e familiares.

Você pode analisar se se comunica mais no trabalho ou com amigos e familiares. Controlar o uso de dados: Se estás preocupado com o consumo de dados, estas informações podem ajudar a identificar se estás enviando uma grande quantidade de mensagens.

Atreva-se a descobrir quantas mensagens você enviou no WhatsApp! É uma maneira divertida de conhecer um pouco mais sobre seu comportamento no aplicativo.