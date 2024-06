Telescópio Espacial James Webb revela segredos da Grande Mancha Vermelha de Júpiter

A Grande Mancha Vermelha de Júpiter tem sido objeto de estudo pelos cientistas por séculos na Terra. Este brutal fenômeno de nosso gigante gasoso tem sido registrado em livros desde os anos 1600, com as primeiras observações de Cassini.

No entanto, novas pesquisas do Telescópio Espacial James Webb descobrem informações reveladoras que mudam completamente a compreensão de Júpiter como planeta gasoso.

Em primeiro lugar, a Grande Mancha Vermelha que tem sido capturada pelos observatórios atuais não é a mesma que foi vista por Cassini e os cientistas em 1665. Novas observações do Telescópio Espacial James Webb revelam que o fenômeno não pode ser tão antigo.

Júpiter NASA

Isso significa que os cientistas de séculos atrás estavam observando outras manchas em Júpiter, algo que acham fascinante. Sabe-se que as manchas em Júpiter são tempestades de elementos gasosos, como gases de amônia, gelo de água, enxofre e fósforo, que são abundantes na superfície e atmosfera do planeta. Portanto, à medida que se movem em torno de sua composição, é normal que mudem.

No entanto, não é um evento que mude de um dia para o outro; as manchas de Júpiter podem permanecer na mesma posição por séculos, como é o caso da Grande Mancha Vermelha, que chama a atenção dos cientistas por ser duas vezes maior que a Terra.

Cientistas espanhóis reuniram dados antigos e atuais sobre pesquisas em Júpiter. Eles fizeram cálculos matemáticos e descobriram que a Grande Mancha Vermelha não pode ter mais de 190 anos de existência.

“A partir das medições de tamanhos e movimentos, deduzimos que é muito improvável que a atual Grande Mancha Vermelha seja a ‘Mancha Permanente’ observada por Cassini. A ‘Mancha Permanente’ provavelmente desapareceu em algum momento entre meados dos séculos XVIII e XIX, caso em que agora podemos dizer que a longevidade da Mancha Vermelha ultrapassa os 190 anos”, disse o autor principal do estudo, Agustín Sánchez-Lavega, professor de Física Aplicada na Universidade do País Basco em Bilbao (Espanha), de acordo com Cnn en Español.