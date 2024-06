O emoji de coração com curativo no WhatsApp transmite uma mensagem de amor e cuidado

Os utilizadores do WhatsApp usam emojis para comunicar praticamente todos os dias: desde as várias carinhas amarelas com gestos, passando pelos símbolos mais singulares até aos animais.

No entanto, apesar de serem usados diariamente, nem todos compreendem exatamente o significado de cada um desses pictogramas no aplicativo de mensagens e acabam usando-os incorretamente em suas conversas.

Por exemplo, sabias que o uso do fantasma branco não se limita ao Halloween ou que o rostinho sorridente de cabeça para baixo não reflete necessariamente alegria como muitos pensavam a vida toda?

Um desses emojis que algumas pessoas têm usado erroneamente por não conhecerem seu significado real, origem e usos corretos é o do famoso coração enfaixado, que foi adicionado ao Emoji 13.1 em 2020.

O que significa o coração com uma faixa no WhatsApp?

O famoso emoji de coração vermelho com uma faixa branca cruzada significa cura e recuperação e representa sentimentos em processo de cicatrização, de acordo com a página Emojiterra.

De acordo com o site, um coração se curando transmite “uma mensagem de esperança e resiliência”. Além disso, pode indicar que uma pessoa está superando uma fase difícil de sua vida.

Também indicaria que alguém está se recuperando de um revés emocional ou está melhorando após uma decepção no campo do amor. Seus usos devem ser direcionados para realçar seu significado especial.

Quando se pode usar o emoji de coração se curando?

Por isso, pode ser usado para expressar que está em processo de cura ou manifestar apoio e simpatia a um ser que está passando por uma experiência difícil ou enfrentando um caminho de cura.

Alguns exemplos de seu uso poderiam ser em uma mensagem para reconhecer um amigo por estar ao nosso lado durante um momento difícil ou em um texto para expressar que estamos ressurgindo.

Assim como em chats para deixar claro que tudo está curado após uma briga; começamos a nos sentir bem depois de uma operação ou agradecer a alguém por nos enviar palavras de encorajamento.