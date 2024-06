Google iniciou uma limpeza em massa de contas do Gmail

É altamente provável que você seja uma das mais de 1,8 bilhão de pessoas em todo o mundo que utilizam o Gmail como seu principal serviço de e-mail. Isso o torna o provedor de e-mail mais popular do planeta, com uma ampla vantagem sobre seus concorrentes. Essa popularidade se deve a vários fatores: é gratuito, é fácil de usar, é altamente confiável, oferece muitas funcionalidades - especialmente, a integração com outros serviços, como Calendar, Drive, Maps, etc. - e, algo que não é menos importante, está disponível em mais de 105 idiomas.

É por isso que a notícia de que o Google iniciou uma operação de limpeza em grande escala para eliminar milhões de contas do Gmail e seu conteúdo associado está preocupando milhares de usuários. Essa medida, que começou no final de 2023 e ainda está em vigor, busca liberar espaço nos servidores da empresa e, segundo o Google, "proteger a segurança de seus usuários".

Sua conta está em risco?

As contas do Gmail que não tiverem atividade nos últimos dois anos serão as mais afetadas por esta medida. Isso inclui e-mails associados a outros serviços do Google, como Docs, Drive, Meet, Calendar, YouTube e Google Fotos.

Como evitar que a sua conta do Gmail seja excluída?

A solução para preservar seus dados é simples: mostrar atividade em sua conta do Gmail. Você pode fazer isso de várias maneiras:

Iniciar sessão na sua conta do Gmail.

Enviar ou receber um e-mail.

Carregar um arquivo no Google Drive.

Ver um vídeo no YouTube.

Utilizar qualquer outro serviço do Google.

O Google enviará um e-mail de aviso para a conta em risco e para o e-mail de recuperação associado. Este lembrete servirá como última chance para reativar a conta e evitar sua exclusão.

Agora, se a sua conta do Gmail foi excluída, não há como recuperá-la. Isso significa que você perderá o acesso a todos os e-mails, documentos, fotos e outros conteúdos associados a essa conta.

Esta medida afeta as contas empresariais ou educacionais?

Não, a exclusão em massa de contas apenas afeta contas pessoais do Gmail. Contas de pagamento em planos corporativos ou instituições educacionais não serão afetadas.

Então, é importante que faças o seguinte:

Verifique sua caixa de entrada do Gmail e certifique-se de que sua conta esteja ativa.

Apague os e-mails e arquivos que já não precisa para liberar espaço.

Configure a verificação em duas etapas para aumentar a segurança da sua conta.

Mantenha suas informações de contato atualizadas.

Esta medida do Google gerou preocupação entre alguns usuários, que temem perder seus dados. No entanto, a empresa garante que apenas as contas inativas serão excluídas e que estão sendo tomadas as medidas necessárias para notificar os usuários afetados. Em última instância, é importante ficar atento ao que o Google for anunciando e tomar as medidas necessárias para proteger seus dados.