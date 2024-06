Finalmente: A integração do Gemini AI como barra lateral do Gmail foi iniciada

É usuário do Gmail? Então essa informação pode te interessar. Google começou a integrar o Gemini AI, seu chatbot de inteligência artificial, como um painel lateral na caixa de entrada de cada conta de e-mail. Outros produtos que já estão integrados com o Gmail também receberão a função, incluindo Google Docs, Google Sheets, Google Slides e Google Drive.

O que Gemini poderá fazer?

Esta inteligência artificial terá indicações proativas na caixa de entrada. Nesse sentido, fornecerá respostas sugeridas para e-mails, ajudará a redigir mensagens e permitirá aos usuários resumir e fazer perguntas para encontrar informações específicas na caixa de entrada ou nos arquivos do Google Drive.

No entanto, os usuários também poderão fazer perguntas de forma livre. Isso pode incluir pedir ao Gemini para procurar consultas do tipo: "Quanto a empresa gastou no último evento?" ou "Quando é a próxima reunião da equipe?"

Especificamente, o Gemini permitirá aos usuários do Gmail:

Acelerar a redação de e-mails: O Gemini ajudará você a redigir mensagens mais rapidamente e de forma mais eficiente, sugerindo respostas precisas, corrigindo erros gramaticais e ortográficos e ajudando na estrutura do texto.

O Gemini ajudará você a redigir mensagens mais rapidamente e de forma mais eficiente, sugerindo respostas precisas, corrigindo erros gramaticais e ortográficos e ajudando na estrutura do texto.

Resumir e-mails longos e documentos: Recebe e-mails intermináveis ou documentos do Google Drive que lhe tomam tempo para ler? Não se preocupe! Gemini pode resumi-los para que capture a informação essencial num instante.

Responder às suas perguntas de forma precisa e eficiente: Tem dúvidas sobre um e-mail ou um arquivo do Google Drive? O Gemini pode responder às suas perguntas de forma precisa e eficiente, poupando-lhes tempo e esforço na busca de informações.

Oferecer indicações proativas com base na sua atividade no Gmail: Gemini não só responde às suas perguntas, mas também pode oferecer sugestões proativas com base na sua atividade no Gmail. Por exemplo, se receberem um e-mail sobre uma próxima reunião, o Gemini pode lembrá-los de adicionar a data ao seu calendário.

Ajudá-los a encontrar informações específicas em sua caixa de entrada ou no Google Drive: Precisam encontrar um e-mail antigo ou um documento importante? O Gemini pode ajudá-los a localizar as informações que procuram de forma rápida e fácil.

Como posso acessar a Gemini?

O Gemini estará disponível para usuários com planos pagos do Google Workspace: Seja com o Google One AI Premium ou com o complemento Business, Enterprise ou Education do Gemini. Se tiverem uma conta elegível, poderão encontrar a inteligência artificial no painel lateral dos aplicativos do Workspace. Basta ativar as funções inteligentes e as configurações de personalização.

Quando estará disponível?

A implementação do Gemini começou na segunda-feira, 24 de junho para os usuários com a configuração “lançamento rápido”. Para o restante dos usuários, a implementação será gradual a partir do 8 de julho.