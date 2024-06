Carreiras profissionais que sobreviverão à irrupção da IA, de acordo com Bill Gates

Bill Gates, expressou sua opinião sobre inteligência artificial em várias ocasiões. No geral, ele se mostra otimista sobre o potencial da IA para melhorar nossas vidas, com o potencial de revolucionar diversos setores, como saúde, educação, transporte e agricultura. No entanto, também alertou sobre os riscos potenciais da IA: Pode ser usada para criar armas autônomas perigosas ou para agravar as desigualdades sociais.

ANÚNCIO

No entanto, é um fato que a inteligência artificial (IA) teve um avanço vertiginoso nos últimos anos, penetrando na vida cotidiana das pessoas por meio de suas múltiplas aplicações. Uma de suas características distintivas é a automação de processos, onde a tecnologia substitui a intervenção humana.

Esta transformação não só impacta no dia a dia da sociedade, mas também terá um efeito significativo no campo laboral. E, precisamente, personalidades do mundo da tecnologia como Bill Gates, destacaram que a IA automatizará muitos empregos, enquanto outros serão radicalmente modificados. No cenário mais pessimista para os trabalhadores humanos, alguns empregos deixarão de existir completamente, sendo substituídos pela tecnologia.

Entre eles estão cargos como motoristas, designers gráficos e programadores web.

No entanto, na opinião do cofundador da Microsoft, existem três áreas profissionais que são literalmente "imunes" à IA e, portanto, sobreviverão à revolução tecnológica.

As carreiras que, de acordo com Bill Gates, não serão substituídas pela IA

A mesma Inteligência Artificial: A própria IA continuará demandando profissionais capazes de projetá-la, desenvolvê-la, implementá-la e mantê-la.

A própria IA continuará demandando profissionais capazes de projetá-la, desenvolvê-la, implementá-la e mantê-la. Biologia: O avanço em áreas como medicina, biotecnologia e agricultura continuará exigindo profissionais com conhecimentos biológicos profundos.

O avanço em áreas como medicina, biotecnologia e agricultura continuará exigindo profissionais com conhecimentos biológicos profundos. Energia: A transição para energias sustentáveis e a luta contra as mudanças climáticas exigirão especialistas em energia em diversas áreas.

A IA transformará o mercado de trabalho de forma inevitável. Embora alguns empregos possam desaparecer, outros surgirão e outros se adaptarão às novas necessidades. A chave para prosperar neste novo ambiente será a capacidade de se adaptar à mudança e desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar ao lado da IA, não como concorrência, mas como complemento.