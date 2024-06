A IA assumirá mais da metade dos empregos financeiros no setor bancário, segundo o Citigroup

O Citigroup avalia o impacto das plataformas de Inteligência Artificial e estima que quase todas as pessoas ficarão sem emprego no setor bancário

Não é apenas no seu escritório ou local de trabalho por causa do ChatGPT, DALL-E e tudo o que essas plataformas fazem. A indústria bancária está enfrentando uma transformação radical impulsionada pela Inteligência Artificial, afetando os campos de trabalhos acadêmicos, criativos e de mídia, mas o tsunami atingirá muito além. Agora, de acordo com um novo relatório do Citigroup, o gigante financeiro estima que cerca de 54% dos empregos no setor bancário têm um alto potencial de automação, o que significa que poderiam ser realizados por máquinas impulsionadas por IA em um futuro próximo.

Fachada de uma agência do Citibanamex FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

O relatório, compartilhado pelos colegas do Boston Globe, revela que a Citigroup não é o único banco que prevê um futuro incerto para os trabalhadores do setor financeiro, já que o Deutsche Bank também estima que metade da força de trabalho bancária poderia ser substituída pela mesma tecnologia nos próximos cinco anos. Enquanto a Autonomous Research eleva esse número para 1,2 milhão de empregos perdidos em toda a indústria até 2030.

Assim, estamos diante do que parece ser um cenário iminente, onde a banca seria controlada por uma Inteligência Artificial, desenvolvida especialmente para atividades relacionadas ao setor bancário.

O que impulsiona essa febre pela Inteligência Artificial no setor bancário?

Já analisamos mais de uma vez aqui na FayerWayer, a tecnologia de IA está evoluindo rapidamente e se tornando cada vez mais sofisticada na execução de tarefas que antes eram exclusivas dos humanos. No setor bancário, por exemplo, esses sistemas podem ser usados para automatizar uma ampla gama de tarefas, desde a análise de pedidos de empréstimos até o atendimento ao cliente.

Hoje em dia é praticamente impossível falar com um ser humano ao ter que lidar por telefone com algo em nosso banco.

Credit Bureau: vendem ilegalmente bancos de dados nas redes sociais FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

À medida que a Inteligência Artificial se torne mais capaz, é provável que tenha um impacto muito mais significativo na força de trabalho bancária. Trabalhos repetitivos e baseados em regras, como entrada de dados em registros e processamento de transações, são os que correm maior risco de serem automatizados. Isso implicará, inevitavelmente, em muitas pessoas perdendo seus empregos.

Mesmo os trabalhos mais complexos, como análise financeira e atendimento ao cliente, podem ser afetados pela IA. Portanto, muitos trabalhadores desse setor têm motivos de sobra para se sentirem em risco.

Há um dilema sobre a Inteligência Artificial

Banamex AP (Gregory Bull/AP)

A indústria bancária está em uma encruzilhada, isso é um fato. A IA tem o potencial de transformar a indústria de forma fundamental, mas também pode causar importantes perdas de emprego.

É crucial que os bancos, os funcionários e os governos trabalhem juntos para garantir que a transição para uma força de trabalho bancária impulsionada pela Inteligência Artificial seja justa e equitativa.

Hoje em dia, ao visitar um banco, cada vez observamos menos funcionários nas agências e mais caixas eletrônicos inteligentes realizando suas tarefas. Parece que as coisas vão continuar nessa trajetória.