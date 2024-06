O emprego incomum que nem a inteligência artificial mais avançada poderá substituir

A inteligência artificial chegou para transformar nossas vidas e também diversos setores de trabalho. E seus benefícios são muitos, começando pela otimização de processos e pelo desenvolvimento de soluções em todos os campos. No entanto, cada nova tecnologia traz consigo um maior senso de responsabilidade, pois nenhum invento está isento de desafios. Nesse sentido, um dos problemas mais evidentes por trás da IA é o risco de perda de empregos em certos setores, principalmente naqueles em que as máquinas podem substituir o trabalho humano, levando-nos a uma potencial crise de desemprego.

Claro que nem todos os profissionais estão na mesma situação. Por um lado, existem profissões emergentes, como desenvolvedores de Prompts ou Supervisores de IA, que estão cada vez mais em ascensão. E é claro que também existem os empregos tradicionais, em particular um que está longe de se sentir ameaçado pela inteligência artificial.

Qual emprego nunca será substituído pela IA?

Atualmente, a inteligência artificial se tornou uma ferramenta onipresente em muitos setores, no entanto, parece haver uma área onde a IA ainda não pode competir: o humor. Isso porque um estudo recente compartilhado pelo New York Times sugere que, apesar das múltiplas oportunidades oferecidas pela IA, ela não é capaz de replicar a sutileza e espontaneidade necessárias para ser verdadeiramente engraçada.

Portanto, diante da pergunta sobre quais trabalhos a inteligência artificial pode ou não substituir, começam a surgir novas perspectivas. Enquanto muitos profissionais temem a possibilidade de serem substituídos por máquinas inteligentes, de acordo com o NYT, os comediantes podem se sentir seguros dessa ameaça.

De acordo com a pesquisa do comediante e cientista Piotr Mirowski, a inteligência artificial, embora útil em muitas áreas, falha em gerar humor que realmente ressoe com as audiências humanas. O estudo colocou comediantes anônimos contra modelos avançados de linguagem em um duelo de engenhosidade. O objetivo? Determinar se a IA poderia igualar ou superar os humanos na criação de conteúdo humorístico.

Mas os resultados foram claros: a IA não conseguiu impressionar. As piadas geradas pelas máquinas careciam de frescor e muitas vezes pareciam antiquadas, até mesmo mais adequadas a outras épocas.

E como não, a IA ainda não tem a capacidade de emular emoções humanas de forma eficaz, por isso processar informações em velocidades inimagináveis e com uma precisão quase perfeita não serve de nada para este setor de trabalho. Além disso, também não possui a capacidade de entender e reproduzir a complexidade do humor humano, que muitas vezes envolve sutilezas culturais e/ou emocionais.

Apesar de todos os medos de que a IA possa substituir os humanos em muitos campos, parece que a comédia continuará sendo exclusiva para os humanos (por enquanto). E embora este estudo possa parecer mais anedótico do que sério, ele destaca um ponto importante: há aspectos da criatividade e da interação humana que a tecnologia ainda não está pronta para replicar.