Passo a passo para ler suas mensagens do WhatsApp sem precisar abrir o aplicativo

O Meta revolucionou um dos aplicativos de mensagens mais utilizados no mundo: WhatsApp. Lançada em 2009, esta plataforma digital oferece várias funções e ferramentas para manter os usuários conectados através do envio de mensagens de texto, notas de voz, fotos, vídeos, arquivos e documentos.

Para muitos, o WhatsApp é um aplicativo de mensagens útil e versátil, especialmente porque facilita a comunicação, não importando a distância, desde que haja uma boa conexão com a internet para uma experiência completa e personalizada.

No entanto, apesar de seu uso diário, às vezes as pessoas não querem abrir uma conversa para que o remetente não saiba que a mensagem foi lida. Para isso, o aplicativo implementou configurações de privacidade ao longo do tempo que são muito eficazes nessas situações. No entanto, existem outras alternativas que podem ser menos conhecidas pelos usuários.

Para ler uma mensagem sem abrir o chat ou entrar no aplicativo, não é necessário recorrer a práticas estranhas que coloquem em risco sua segurança e informações pessoais, pois essas são funções que o celular incorpora automaticamente.

Um desses truques é ler as mensagens a partir das notificações, algo que está disponível tanto no Android quanto no iOS. Inicialmente, é importante verificar se as notificações do WhatsApp estão ativadas, o que pode ser feito através de "Configurações" > "Notificações".

Depois, quando receber uma mensagem, não deve clicar diretamente nela. Em vez disso, espere que desapareça e depois deslize a barra de notificações para ler o que o seu contato enviou. Este é um método prático que permite manter o controle da sua privacidade sem se sentir obrigado a responder às mensagens imediatamente após abri-las.

Outra opção é usar o widget do WhatsApp, que serve como uma ferramenta interativa para facilitar o acesso a certas funções do aplicativo. Para isso, mantenha pressionada a tela inicial do dispositivo até que a opção ‘Adicionar widgets’ apareça. Selecione o widget do WhatsApp e adicione-o à tela principal.

Uma vez instalado, ele mostrará as mensagens recebidas da sua lista de contatos. Basta percorrê-las sem precisar abrir o aplicativo.