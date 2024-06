Os Sims previram isso? SpaceX lança linha direta caso seja atingido por um satélite

Desde o seu lançamento nos anos 2000, Os Sims têm estado sempre presentes na cultura pop. Estamos a falar de um jogo de simulação de vida que permite criar e gerir personagens virtuais, e que ao longo dos anos continuou a evoluir com múltiplas expansões e versões que adicionam novas dimensões e possibilidades, ganhando o reconhecimento de milhões de jogadores ao redor do mundo. Nesse contexto, uma reviravolta interessante foi quando Os Sims incorporaram elementos do espaço exterior ao jogo, permitindo, por exemplo, que um meteorito caia do céu e destrua tudo em seu caminho.

E como se falássemos de Os Simpsons, parece que Os Sims previram esses eventos, considerando que hoje uma possibilidade não tão remota é que um objeto espacial impacte no seu jardim. Um problema crescente que aponta diretamente para a NASA ou empresas como SpaceX de Elon Musk.

Los Sims Modo Astronauta

O problema do lixo espacial

Inspirando-se talvez nas possibilidades de videogames como The Sims, onde incidentes de satélites caindo são uma potencial morte para os personagens, a SpaceX teve que tomar medidas preventivas diante do improvável, mas possível, perigo de detritos espaciais caírem sobre alguém.

E é que vivemos em uma época em que o espaço está cada vez mais povoado por satélites, então a segurança pública se torna ainda mais relevante. Por isso, a empresa liderada por Elon Musk decidiu estabelecer um número de emergência para relatar incidentes relacionados com a queda de lixo espacial.

Assim, o que era apenas uma piada em um jogo há duas décadas agora ressoa como uma possibilidade real, podendo ter resultados fatais. A linha de emergência da SpaceX é o número 866-392-0035, e também há um endereço de e-mail: recovery@spaceX.com, ambos criados em resposta ao crescente número de objetos em órbita ao redor da Terra.

Embora as probabilidades de ser atingido por detritos espaciais sejam mínimas, a existência de um protocolo de resposta mostra que Musk leva o problema do lixo espacial a sério. Lembremos que não faz muito tempo que partes significativas de foguetes caíram em áreas povoadas, ativando o alerta sobre seus potenciais riscos.

Por exemplo, um motor do foguete Longa Marcha 2C da China caiu em uma aldeia e também há o incidente envolvendo uma família cuja casa foi perfurada por uma bateria de bolso solta de um módulo Dragon da SpaceX.

Com este anúncio, a empresa está na vanguarda da implementação de práticas responsáveis no âmbito da exploração espacial, onde cada fragmento descartado tem o potencial de se tornar um projétil. Embora o risco seja extremamente baixo, não é nulo, e Elon Musk sabe disso.