Minions ao volante: Waze lançou uma atualização curiosa que transformará o seu GPS

Desde a sua aparição no filme “Meu Malvado Favorito” em 2010, os Minions tornaram-se personagens icônicos em todo o mundo. Estes seres pequenos e amarelos conquistaram o coração de crianças e adultos com sua pele amarela, óculos e linguagem incompreensível. O fenômeno foi tão grande que até protagonizaram seu próprio filme e este ano estão de volta com “Meu Malvado Favorito 4″.

Nesse contexto, o popular aplicativo de navegação de propriedade do Google, Waze, decidiu participar dessa febre pelo retorno dos Minions às telonas.

Disponível globalmente, este novo recurso do Waze é na verdade uma atualização temática para melhorar a experiência dos motoristas com a alegre companhia dos Minions. E o melhor de tudo? Está disponível em três idiomas: inglês, espanhol e português, oferecendo aos usuários a opção entre dois modos diferentes: o "Modo Despicable" e o "Modo Mega Despicable".

Assim, o “Modo Despicable” permite aos usuários ativar a interação rabugenta de um Minion durante engarrafamentos, enquanto o “Modo Mega Despicable” leva as coisas um passo adiante, com Minions gritando instruções para tomar rotas alternativas. Um toque de humor e diversão especial para os motoristas, permitindo animar as rotas e rir com seus personagens favoritos.

E isso não é tudo. A personalização também se estende ao ícone do veículo no aplicativo, onde os usuários podem selecionar o Gru Mobile, um carro impulsionado por foguetes, como sua representação no mapa. Para ativar essa experiência dos Minions, os usuários só precisam selecionar o banner "Meu Malvado Favorito 4" no menu lateral do aplicativo Waze.

No passado, o Waze já colaborou com celebridades para criar modos de direção personalizados, incluindo as vozes do tenista Roger Federer e do comentarista de jogos Dashie. Da mesma forma, o aplicativo também se destacou com experiências relacionadas a diferentes celebrações e eventos, como os Caça-Fantasmas durante o Halloween e um Homem de Gengibre para o Natal.

Então, agora você sabe: Dirigir não precisa ser uma rotina chata. Você sempre pode ativar o modo Meu Malvado Favorito 4 e percorrer as ruas na companhia dos Minions.