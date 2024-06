Inteligência artificial no seu bolso: novas ferramentas contra fraudes e miopia

A inteligência artificial não para de avançar para oferecer novas ferramentas à humanidade. No entanto, tais inovações podem ser benéficas ou prejudiciais dependendo de quem as utiliza.

ANÚNCIO

Devido à sua habilidade avançada em gerar imagens, a IA tem sido usada para deepfake, que envolve alterar os rostos de indivíduos em vídeos, para que os fraudadores possam se passar por outra pessoa e roubar suas informações.

O que parece ser uma atividade divertida e recreativa foi pervertida por cibercriminosos que a utilizam para contornar as medidas de segurança em relação aos dados biométricos.

Um ataque cibernético pode colocar em risco a sua integridade e a dos seus entes queridos Dreamstime (Dreamstime)

Com isso, eles conseguem acessar dados privados, contas bancárias e qualquer tipo de informação sensível. Devido ao fato de que atualmente os dispositivos móveis costumam armazenar todas as contas de uma pessoa, essa prática se tornou um perigo iminente para os usuários.

Segurança ao alcance de todos

Diante desse cenário, a Honor - uma empresa dedicada à indústria de telecomunicações - tem dedicado seus esforços para erradicar esse tipo de fraude, utilizando a inteligência artificial.

Para oferecer a melhor segurança aos seus usuários, a multinacional de tecnologia revelou hoje duas inovações que utilizam IA em dispositivos móveis.

Ambas foram criadas para capacitar as pessoas e introduzir um novo nível de segurança. Durante sua apresentação na MWC Shanghai 2024, intitulada A sinergia entre o ser humano e a IA: dispositivos inteligentes potencializarão melhor as pessoas , eles puderam mostrar seus últimos avanços nesta tecnologia.

ANÚNCIO

Lembre-se de verificar quais equipamentos integram esta tecnologia Dreamstime (Dreamstime)

Eles são chamados de ‘AI Defocus Eye Protection’ e ‘AI Deepfake Detection’. A marca reiterou seu foco em realizar inovações que se centrem no ser humano através de seus dispositivos e sua crença no potencial do hardware habilitado para inteligência artificial.

“A IA no dispositivo, que é executada em smartphones, nos entende melhor do que qualquer outro dispositivo, está numa posição única para oferecer serviços adaptados a nós e às nossas preferências.”

Tecnologia de proteção ocular

A tecnologia AI Defocus Eye Protection foi desenvolvida levando em consideração o aumento global de casos de miopia causados pelo uso prolongado de telas. Essa tecnologia utiliza inteligência artificial para simular óculos de desfoque na tela do dispositivo inteligente.

Está comprovado que o uso de óculos de desfoque favorece a saúde ocular, pois induzem intencionalmente um desfoque controlado no campo visual periférico do usuário para ajudar a manter uma visão central nítida.

É ideal para quem passa o dia trabalhando no computador Dreamstime (Dreamstime)

Este efeito cria uma percepção visual alterada que retarda o processo de alongamento do olho, o que leva à miopia. A empresa conseguiu evoluir a proteção ocular: da prevenção para a criação de tecnologia que possa proporcionar um alívio para os consumidores.

Foi demonstrado que a proteção ocular desta tecnologia reduz a miopia transitória dos usuários em média 13 graus após ler por 25 minutos, e alguns usuários experimentam uma redução máxima de 75 graus.

Mitigação de fraude

Sorteando os riscos apresentados pela tecnologia de IA “deepfake” baseada na nuvem, chega a ferramenta que busca combater seus perigos, o ‘AI Deepfake Detection’.

Serve para ajudar a prevenir fraudes e detectar conteúdos manipulados digitalmente. Esta ferramenta permite examinar quadro a quadro informações como contato visual, iluminação, clareza da imagem e reprodução do vídeo para identificar falhas imperceptíveis para o olho humano.

Alguns programas deepfake são tão desenvolvidos que é impossível para as pessoas identificarem que se trata de uma farsa (Cortesía)

Além disso, ela foi treinada com um grande conjunto de dados de vídeos e imagens relacionados a fraudes online, o que permite que a IA faça a identificação, análise e comparação em três segundos.

Se a função detectar conteúdo sintético ou alterado, um aviso de risco é imediatamente emitido para o usuário, o dissuadindo de continuar interagindo com possíveis golpistas por sua própria segurança.