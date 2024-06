Dois astronautas americanos estão presos no espaço devido a problemas com sua nave espacial

A nave espacial Starliner da empresa Boeing, com dois astronautas a bordo, está atualmente presa no espaço. Após o que deveria ser uma missão de oito dias, os astronautas americanos Sunita “Suni” Williams e Barry “Butch” Wilmore passaram quase um mês em sua cápsula acoplada à Estação Espacial Internacional (EEI).

Entretanto, os engenheiros tentam resolver os problemas técnicos do Starliner. O porta-voz da Boeing informou que o retorno do voo de teste tripulado do Starliner foi ajustado para depois de duas caminhadas espaciais programadas para 24 de junho e 2 de julho, e atualmente não há uma data exata para o retorno dos astronautas.

Boeing continua enfrentando polêmicas, dois astronautas estão presos no espaço sem data de retorno

Apesar da incerteza, a Boeing assegura que há suprimentos suficientes na EEI para os astronautas e que o calendário da estação está relativamente aberto até meados de agosto. O Starliner decolou em 5 de junho a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, após dois lançamentos malsucedidos em maio e junho.

Com um ano de atraso e 1,5 bilhões de dólares acima do orçamento, esta missão enfrentou inúmeros problemas técnicos, incluindo falhas nos propulsores de controle de reação e vazamentos de hélio. No entanto, a Boeing afirma que os vazamentos de hélio e a maioria dos problemas dos propulsores foram estabilizados.

Dos 27 propulsores, apenas um está fora de serviço, o que, segundo o porta-voz da Boeing, não representa um problema para a missão de retorno. Além disso, a nave espacial Starliner está autorizada a desacoplar e retornar à Terra em caso de emergência.

A espera continua pelo retorno dos astronautas

Entretanto, a NASA e a Boeing insistem que os astronautas não estão presos e que as dificuldades técnicas não ameaçam a missão. De acordo com Steve Stich, gerente do programa de tripulação comercial da NASA, estão a tomar o seu tempo e a seguir o processo padrão de gestão de missão.

A ideia é que os dados orientem as decisões relacionadas ao gerenciamento de pequenos vazamentos no sistema de hélio e ao desempenho dos propulsores. Caso a Starliner não esteja operacionalmente segura, Williams e Wilmore podem ter que retornar à Terra a bordo da nave espacial Dragon da SpaceX, que também está acoplada à EEI.