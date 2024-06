Você trabalha sentado o dia todo? Estudo revela que beber café pode salvar sua vida

Diariamente, milhões de pessoas ao redor do mundo têm o hábito de tomar café. Às vezes uma xícara, às vezes mais, o fato é que seu consumo é massivo, apesar dos possíveis efeitos adversos que poderia ter, especialmente se consumido em excesso. Ansiedade, alterações nos padrões de sono ou até mesmo azia são alguns dos seus efeitos colaterais. Enquanto entre seus benefícios destaca-se o aumento de energia e concentração, e também uma nova descoberta que surpreende a comunidade científica.

E um estudo recente realizado pela Universidade de Soochow na China descobriu que beber café regularmente pode ajudar a mitigar os riscos à saúde associados a passar longos períodos sentado.

O café reduz os riscos de estar sentado?

Vamos começar pelo princípio. A análise realizada pela instituição de ensino asiática incluiu mais de 10 mil pessoas em todo os Estados Unidos. Assim, os resultados indicaram que as pessoas que bebiam café regularmente tinham menos probabilidade de morrer por causas relacionadas a doenças cardiovasculares ou qualquer outra causa, mesmo que passem mais de seis horas por dia sentadas.

De fato, a pesquisa sugere que até mesmo aqueles que passam mais de oito horas por dia sentados podem se beneficiar do consumo de café, enfrentando um risco menor de mortalidade em comparação com aqueles que não consomem essa bebida. Essa descoberta é notável, especialmente considerando que estudos anteriores já haviam demonstrado que ficar sentado por longos períodos pode aumentar o risco de condições como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas.

Além de destacar os benefícios potenciais do café para pessoas sedentárias, o presente estudo também examinou os efeitos protetores do café em diferentes quantidades de consumo. Aqueles que bebiam mais de duas xícaras e meia por dia mostraram o menor risco de mortalidade por todas as causas em comparação com aqueles que não bebiam café, mas passavam tempos similares sentados.

De fato, os pesquisadores também apontaram que o café pode conter outros compostos benéficos, como antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação e estimular o metabolismo, além de potencialmente proteger contra doenças neurodegenerativas como o Parkinson.

Sem dúvida, estas conclusões podem ajudar no futuro das pesquisas relacionadas a esta bebida. Embora sejam necessárias mais pesquisas para determinar se o café realmente contribui para a saúde a longo prazo e qual a quantidade ideal, este é um ótimo ponto de partida para entender a extensão de seus benefícios.