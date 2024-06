Samsung confirma rumores e apresentará o Galaxy Z Fold 6 juntamente com o Galaxy Ring

Acontece que tudo era verdade. Há algumas semanas, o renomado informante Evan Blass havia publicado em suas redes sociais a suposta filtragem de uma conferência surpresa Galaxy Unpacked para apresentar a nova geração de smartphones dobráveis da Samsung, o Galaxy Z Fold 6, o Galaxy Z Flip 6 e até mesmo o novo Galaxy Ring. Tudo na época parecia quase certo, mas a empresa sul-coreana não havia confirmado nada, até agora.

Através de uma atualização em seu site oficial, Samsung confirmou exatamente a mesma informação que vazou desde meados de junho, o Galaxy Unpacked acontecerá nesta quarta-feira, 10 de julho, às 15:00 horas no Brasil.

O que nos leva imediatamente a especular sobre quais anúncios serão feitos durante a conferência e esta é a ocasião perfeita para atualizarmos nossas previsões sobre o que veremos no evento.

Tudo o que a Samsung apresentará no Galaxy Unpacked de julho de 2024: Galaxy Z Fold 6, Galaxy Ring e muito mais

Se você prestou atenção aos nossos relatórios anteriores sobre rumores e futuros lançamentos potenciais da Samsung, saberá perfeitamente neste momento que existe uma lista relativamente ampla de produtos sobre os quais circularam informações, mas que ainda não foram confirmados oficialmente pela empresa sul-coreana.

Avaliando o fluxo de vazamentos, o calendário habitual de lançamentos e outros dados, você poderia concluir que no Galaxy Unpacked de julho de 2024 serão apresentados estes sete dispositivos que darão muito o que falar:

Novidades da marca Samsung Galaxy Unpacked

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Buds 3

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra

Samsung Galaxy Watch 7

Samsung Galaxy Ring

A própria imagem da apresentação nos adianta que a nova geração de telefones dobráveis da Samsung será a protagonista. Há até a possibilidade de se falar sobre sua plataforma GalaxyAI. Mas tudo indica que o grande destaque da noite será o novo anel inteligente conhecido como Samsung Galaxy Ring.

O que esperar do Samsung Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 e os demais

O Samsung Galaxy Z Fold 6 seria a nova aposta da Samsung no mercado de smartphones dobráveis. Espera-se que este dispositivo tenha um design mais refinado que seu antecessor, com uma dobra menos visível e uma tela mais resistente. Além disso, há rumores de que o Galaxy Z Fold 6 terá um processador mais potente, uma câmera aprimorada e uma bateria de maior duração.

Por sua vez, o Galaxy Z Flip 6 também teria um design aprimorado, com materiais mais resistentes e o mesmo foco em tornar sua dobra quase invisível. Além disso, há rumores de que o Galaxy Z Flip 6 terá uma tela externa maior e uma câmera aprimorada.

O Samsung Galaxy Watch 7 incluiria novas funções de saúde e fitness, como um sensor de glicose no sangue e um monitor de pressão arterial. A promessa mais frequente nos relatórios é que terá uma bateria de maior duração e é melhor que cumpram.

Samsung Galaxy Watch 5 | Galaxy Unpacked

Enquanto o Galaxy Watch Ultra seria revelado com muitas novidades premium. Teoricamente, teria as mesmas funções de saúde e fitness que seu irmão mais novo, mas com um design mais luxuoso e materiais de maior qualidade. Além disso, há rumores de que o Galaxy Watch Ultra terá uma bateria ainda maior e uma tela maior.

Não temos certeza se isso será anunciado, mas alguns rumores apontam que também veremos no Unpacked os Galaxy Buds 3 Pro, com uma melhor qualidade de som, graças à tecnologia de áudio 3D e aprimoramento da cancelação de ruído ativa.

Finalmente, eles terão um design mais ergonômico e uma bateria com maior duração. Mas é o anúncio menos provável de todos que poderíamos ver.

Assim, tudo está preparado para que o Galaxy Ring roube os holofotes.