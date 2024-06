O deserto do Atacama poderia ser a chave para um feito impossível: extrair água em Marte

A busca de água em Marte é uma das missões mais emocionantes e desafiadoras da exploração espacial atualmente. A presença de água no planeta vermelho não só é crucial para a possibilidade de vida extraterrestre, mas também pode ser um recurso inestimável para futuras missões tripuladas a Marte e, se quisermos ser mais ambiciosos, um eventual assentamento humano.

Nessa busca, pesquisadores espanhóis descobriram uma conexão surpreendente entre o deserto do Atacama, o lugar mais árido da Terra, e Marte. O estudo, publicado na revista Catena, revela que ambos os lugares compartilham uma alta concentração de gesso, um mineral que contém água em sua estrutura e que poderia ser uma fonte crucial para futuras missões tripuladas a Marte.

Um deserto análogo a Marte

O deserto do Atacama, com seus longos períodos sem chuva que podem superar os dez anos, apresenta condições geológicas e climáticas muito semelhantes às do planeta vermelho. Por essa razão, é considerado um "análogo marciano", um lugar ideal para estudar os processos que poderiam ocorrer em Marte.

Os pesquisadores analisaram os minerais presentes no solo do deserto do Atacama e descobriram que o gesso, um mineral abundante tanto na Terra quanto em Marte, está presente tanto na superfície quanto nas profundezas do solo. O mais importante é que esse gesso contém água em sua estrutura, aproximadamente 20%.

Como extrair água do gesso?

A chave para extrair água do gesso reside em sua estrutura molecular. A análise da água presente no gesso de Atacama revelou que ela vem do orvalho e da condensação do vapor atmosférico capturado por minerais desidratados, como o gesso.

Ao aquecer levemente o gesso, é possível liberar a água presa em sua estrutura, obtendo aproximadamente um copo de água por cada quilo de mineral. Isso significa que o gesso e outros minerais hidratados em Marte podem ser uma fonte vital de água para futuras missões tripuladas.

Esta descoberta abre novas possibilidades para a exploração espacial, pois fornece uma potencial fonte de água em um planeta que, até agora, era considerado árido e hostil para a vida humana. O estudo do deserto do Atacama, como um análogo marciano, nos aproxima mais da compreensão dos recursos que podem existir em Marte e da possibilidade de estabelecer uma presença humana permanente no planeta vermelho.