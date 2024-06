Empresa exige que os funcionários se reunam em uma sauna para a criação de um jogo

Desenvolver um videogame é um processo apaixonante, mas ao mesmo tempo, bastante complexo, pois requer uma combinação única de criatividade, habilidades técnicas e trabalho em equipe. No entanto, esse caminho não está isento de dificuldades que podem testar até mesmo os desenvolvedores mais experientes. Agora, algo diferente está sendo feito por um estúdio de videogames polonês chamado Spectrum Studios.

O estudo está sendo duramente criticado por exigir que seus funcionários participem de sessões de sauna nus como parte de suas responsabilidades de trabalho. O motivo? Eles estão desenvolvendo um videogame sobre saunas. A polêmica começou depois que uma designer de videogames compartilhou sua experiência nas redes sociais e um ex-aluno do diretor criativo do estúdio confirmou as práticas incomuns.

Saunas obrigatórias para ‘conhecer o produto’

A Spectrum Studios, que está desenvolvendo um jogo inspirado em títulos como Life is Strange e Final Fantasy, argumenta que as sessões de sauna são necessárias para que os funcionários experimentem em primeira mão o tema do jogo e assim possam criar um produto mais autêntico.

No entanto, Aleksandra Wolna, uma designer de jogos, revelou ter recusado uma oferta de emprego na Spectrum Studios devido à exigência de participar em saunas nus. Wolna classificou essa condição como “inaceitável” e compartilhou sua experiência no LinkedIn, o que desencadeou uma onda de críticas ao estúdio.

Diretor criativo defende as práticas

Jacek Piórkowski, diretor criativo da Spectrum Studios, defendeu as práticas controversas e afirmou que "fazer um jogo sobre sessões de sauna" requer que os funcionários experimentem o tema em primeira mão. Além disso, criticou a Wolna por não aproveitar a oportunidade de trabalho.

A polêmica se intensificou ainda mais quando foi revelado que a primeira reunião da empresa Spectrum Studios ocorreu em um spa e incluiu atividades como meditação e esfoliação, que também foram apresentadas por Piórkowski como parte do processo de pesquisa para o jogo.

Até o momento, a Spectrum Studios não emitiu nenhum comunicado oficial sobre as acusações e a controvérsia que envolve suas práticas de trabalho incomuns.

Exploração de trabalho ou experiência imersiva?

A história da Spectrum Studios gerou um debate na indústria de videogames sobre os limites entre a criação de experiências imersivas e práticas trabalhistas abusivas. As demandas do estúdio têm sido descritas como “exploradoras” e “inapropriadas” por muitos, enquanto outros as defendem como um método não convencional, mas necessário para criar um produto autêntico.