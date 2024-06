Elon Musk diz que o Tesla Roadster ‘poderá voar’ e ninguém sabe se ele está falando sério

O Tesla Roadster será um carro voador? Não é algo em que alguém teria pensado até Elon Musk ter a ideia de insinuar isso através de sua conta oficial do X (anteriormente Twitter) e agora não sabemos se o herdeiro estava falando de forma retórica ou se o atraso deste carro esportivo se deve a ele estar transformando-o em algo saído diretamente de De Volta para o Futuro: Parte II.

Assim, o CEO da Tesla e SpaceX reavivou as chamas da especulação e da hipérbole com suas ousadas declarações sobre o próximo Tesla Roadster, que está atrasado em seu desenvolvimento há algum tempo.

Mas agora, em uma postagem de sábado, 15 de junho de 2024, o magnata afirmou que o novo Roadster "pode voar", o que gerou uma onda de reações mistas entre os fãs e os céticos.

É necessário analisar o contexto das declarações de Elon Musk sobre o seu Tesla Roadster voador

Tudo se derivou de uma publicação anterior em X, onde o usuário conhecido como @eddylazzarin acabou fazendo uma postagem um pouco cômica, com um tom sarcástico e muito irônico, típico de uma rotina de stand-up, refletindo sobre os avanços da tecnologia e o que nos falta, destacando a neurose daqueles obcecados com a façanha ainda não alcançada de carros voadores:

"Cheira tão mal que pedimos carros voadores e tudo o que estamos obtendo até agora são supercomputadores em cada bolso, máquinas que aparentemente podem pensar, cobertura global da Internet a partir de uma nuvem de satélites, computação verificável com conhecimento zero, dinheiro soberano programável, biometria privada. sistemas, órgãos impressos em 3D, síntese de hidrocarbonetos a partir do ar, reatores nucleares portáteis, enxames de drones semi-autônomos, sequenciamento acessível do genoma completo, terapia genética personalizada, próteses controladas mentalmente, serviços de veículos autônomos, pagamentos globais instantâneos e mercados de capital, energia limpa onipresente, múltiplas plataformas de realidade virtual, belas imagens + vídeo + síntese de voz, tradução de idiomas impecável em tempo real, transporte aéreo global rápido, barato e seguro..."

Elon Musk não hesitou em reagir a um dos comentários desencadeados pela publicação original e acabou apontando que seu Tesla Roadster vai voar:

Embora Musk não tenha fornecido detalhes sobre as capacidades de voo do veículo, suas palavras deixaram muitas perguntas sem resposta. O Roadster poderá voar pelos céus? Por quanto tempo poderá permanecer no ar? Quando estará disponível para os consumidores? Mas é melhor não se empolgar.

Elon Musk é o rei da ambiguidade

Esta não é a primeira vez que Musk sugere a possibilidade de o próximo Roadster ter capacidades de voo. Em comentários anteriores, insinuou uma colaboração entre Tesla e SpaceX no projeto, sugerindo a incorporação de tecnologia aeroespacial.

Tesla Roadster Elon Musk

No entanto, a maioria dos seus seguidores interpretou inicialmente estes comentários como uma referência à incrível aceleração do Roadster mais do que a um voo literal. Agora, com esta nova publicação em X, o debate volta a ser desencadeado.

No entanto, Elon tem um longo e questionável histórico de explorar sua conta oficial no X para alimentar a especulação e o entusiasmo sobre seus projetos, embora na maioria das vezes acabe sendo uma farsa para favorecer seus negócios.

Assim, é mais provável que, neste caso, o Tesla Roadster seja apenas muito rápido e não voe. Ao mesmo tempo, é mais provável que a empresa continue atrasada no seu desenvolvimento.