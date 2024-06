Como jogar de graça no Telegram? Dica para se entreter sem baixar outros aplicativos

Telegram não apenas permite que você converse com seus melhores amigos, mas também jogue de graça com vários truques na manga. A melhor parte disso é que são fáceis e você não precisará baixar outros aplicativos, o que evitará que você corra o risco de certas ameaças que comprometam sua privacidade ou informações de vírus, hackers, entre outros.

De acordo com dados do El Confidencial, em meados de julho de 2023, "Pável Dúrov, CEO do Telegram, tornou público através de seu canal que o aplicativo que ele administra havia ultrapassado os 800 milhões de usuários ativos por mês", números que certamente continuam crescendo devido à sua popularidade incessante.

Como jogar de graça no Telegram?

Bem, se quiser se entreter em seu tempo livre, primeiro deve saber o que são os bots. Estes são uma série de aplicativos de terceiros que são executados dentro do aplicativo de mensagens e que ajudam a completar diferentes tarefas, que podem variar desde transcrever áudios para letras, ler seu e-mail sem abrir o Gmail e, é claro, jogar.

Jogos no Telegram Di grátis (Freepik)

Para acessar, você precisará ir até a lupa localizada na parte superior da tela e digitar @gamebot. Lá você verá várias opções recomendadas por aqueles que gostam de jogar de graça no Telegram.

Entre eles, Lumberjack, onde você se torna um lenhador e deve tentar obter a maior quantidade de pontos possível.

Outro bot muito utilizado é @gamee, onde você pode encontrar Diamond Rows, um jogo semelhante ao Candy Crush, e Gravity Ninja: Emerald City, onde você deve desviar de uma grande quantidade de obstáculos que surgem no seu caminho.

Telegram tem muitos bots disponíveis Bots (Freepik)

No entanto, outros jogos podem ser encontrados diretamente pelo seu nome, sem a necessidade de usar um bot intermediário que reúne vários mini-jogos. Alguns deles são Snake, o clássico da serpente que aparecia nos antigos Nokia; Sudoku, Qubo, Quizarium e mais.