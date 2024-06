Astronautas presos no espaço: estas são as falhas da Starliner na ISS e o plano B

Os rostos alegres de Suni Williams e Butch Wilmore, os astronautas da NASA que viajaram para a Estação Espacial Internacional (ISS) na nave Starliner, da empresa Boeing, já não estão tão sorridentes como no início de junho. O par de cientistas está preso na nave orbital devido a problemas com a máquina que deveria trazê-los de volta à Terra.

A viagem de regresso estava programada para esta quarta-feira, 26 de junho. No entanto, há pelo menos quatro dias, várias missões da restante tripulação da ISS têm sido canceladas, incluindo caminhadas espaciais fora da estação, para se concentrarem na resolução dos problemas do Starliner Crew Flight Test.

Uma resenha do Tweak Town relata que a nave espacial teve cinco vazamentos de hélio registrados, incluindo um antes do voo que foi aparentemente resolvido às pressas para não cancelar o voo da Boeing para o espaço.

Agora, com essa enorme quantidade de problemas para resolver antes de poder retornar. Parece que o retorno desta quarta-feira será claramente cancelado. A NASA expressa a necessidade de lidar com as falhas com calma e sem pressa, para resolvê-las da melhor forma possível e garantir que tanto Suni quanto Butch retornem de maneira segura.

“Estamos tomando o nosso tempo e a seguir o processo padrão da nossa equipe de gestão de missões. Estamos deixando que os dados orientem as nossas decisões em relação à gestão das pequenas fugas no sistema de hélio e ao desempenho dos propulsores que observamos durante o encontro e acoplamento. Além disso, dada a duração da missão, é apropriado que completemos uma revisão a nível da agência, semelhante à que foi feita antes do regresso do SpaceX Demo-2 da NASA após dois meses em órbita, para documentar a aceitação formal da agência no processo, conforme planejado”, disse Steve Stich, diretor do Programa de Tripulação Comercial da NASA.

A NASA informa que a Starliner está "funcionando bem na órbita enquanto se acopla à ISS. "Estamos usando estrategicamente o tempo adicional para limpar o caminho para algumas atividades críticas da estação enquanto completamos os preparativos para o retorno de Butch e Suni na Starliner e obtemos informações valiosas sobre as atualizações do sistema que gostaríamos de fazer para as missões após a certificação", acrescentou Stich.

O feedback com os astronautas que estão na ISS é positivo e otimista de que encontrarão uma maneira de retornar em segurança para casa.