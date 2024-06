O Instagram possui uma opção para fazer transmissões ao vivo apenas para melhores amigos

A privacidade e exclusividade devem fazer parte de qualquer plataforma digital atual. Isso inclui as redes sociais, onde os usuários costumam compartilhar conteúdo com seus seguidores. O Instagram, um dos serviços de fotos e vídeos mais populares do mundo, oferece uma ampla gama de recursos com os quais você pode segmentar o público que tem acesso às suas informações.

As contas que de repente ganham notoriedade e popularidade, traduzida em seguidores, sentem a necessidade de fazer uma lista de melhores amigos onde podem ser um pouco mais descontraídos com o que publicam, porque estão mais à vontade.

No entanto, há conteúdo como as postagens no feed ou os Reels que são para todos que te seguem nessa conta. Antes também acontecia com as transmissões ao vivo, mas há algum tempo o Instagram introduziu uma opção em que você pode fazer lives apenas para a sua lista de melhores amigos.

Live do Instagram para melhores amigos

Fazer uma transmissão ao vivo para melhores amigos é muito simples e vamos te explicar como fazer isso.