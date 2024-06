Google está desenvolvendo chatbots com IA que imitam influenciadores, youtubers e famosos

Parece que dentro do Google estão trabalhando em praticamente qualquer coisa que lhes ocorra para aproveitar ao máximo a Inteligência Artificial de Gemini. Pelo menos é o que sugere o mais recente relatório vazado de dentro da empresa, onde afirmam que seus engenheiros estariam atualmente trabalhando no desenvolvimento de uma série de chatbots potencializados por IA capazes de emular celebridades, youtubers e influencers.

ANÚNCIO

Este movimento aparentemente buscaria ampliar seu espectro e presença no campo da Inteligência Artificial, onde tudo indica que em breve haverá uma guerra entre as plataformas já existentes para se posicionar e se consolidar em um campo de negócios cada vez mais saturado.

Google Empresa (Jeff Chiu/AP)

O curioso aqui é que o Google estaria desenvolvendo chatbots impulsionados por IA baseados em celebridades e influenciadores de sua própria plataforma de vídeos em streaming: YouTube. Assim, seria apenas uma questão de tempo para poder conversar com o chatbot do PewDiePie ou MrBeast.

O projeto dos chatbots de influenciadores com IA do Google não é inovador

Estes chatbots, que serão suportados pela família de grandes modelos de linguagem Gemini da empresa, de acordo com informações do The Information, funcionarão através de parcerias com personalidades reconhecidas e figuras populares do YouTube. Além disso, o Google também estaria trabalhando em uma função que permitirá aos usuários criar seus próprios chatbots personalizados, descrevendo suas características e personalidades.

É importante salientar que a ideia não é completamente inovadora, uma vez que empresas como Character.ai e Meta têm lançado produtos semelhantes há algum tempo. No entanto, também representa um passo interessante dentro da estratégia de IA do Google, onde parece repetir sua antiga fórmula de pegar uma plataforma já existente para imitá-la e criar sua própria versão dela.

Logo de Google | Imagen: Archivo

Por isso, talvez valha a pena destacar que Noam Shazeer, co-fundador da CharacterAI, também é um ex-engenheiro do Google e, na verdade, foi um dos criadores dos Transformers, a tecnologia fundamental no desenvolvimento da IA generativa atual e que também foi fundamental para criar esses chatbots que imitam pessoas reais.

Como se trata de um vazamento não confirmado pelos porta-vozes oficiais da empresa, ainda não se sabe quais celebridades ou influenciadores farão parte deste projeto. No entanto, observando a concorrência, podemos ter uma ideia relativa do que poderemos ver lá.

ANÚNCIO

No caso do Meta, seus chatbots incluem personalidades como a estrela do TikTok Charli D’Amelio, o youtuber MrBeast, Snoop Dogg, Tom Brady e Paris Hilton, entre outros. Por sua vez, o CharacterAI oferece uma gama mais diversificada, incluindo políticos, filósofos, personagens fictícios e até objetos inanimados como um bloco de queijo falante.

Ainda falta muito para ver os chatbots do Google

O projeto desses chatbots potencializados por IA é teoricamente liderado por Ryan Germick, um executivo veterano dos Google Doodles, e uma equipe de dez pessoas, mas parece estar em suas fases iniciais. De fato, existe a possibilidade de que os bots sejam apenas integrados ao Google Labs, mas nunca tenham um lançamento público mais amplo.

No entanto, a verdade é que as motivações por trás dessa iniciativa do Google não estão totalmente claras. Francamente, os chatbots de IA baseados em celebridades do Meta não tiveram muito sucesso. Enquanto isso, os do CharacterAI já se posicionaram como líderes nesse segmento.

Pelo menos a incursão do Google nesse campo marca mais um passo nesta tortuosa aventura de explorar as possibilidades da Inteligência Artificial. Embora o resultado possa ser semelhante ao visto em outras plataformas como o Google Buzz ou o Google+.