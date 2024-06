Elon Musk está contra Kathleen Kennedy e diz que ela é pior que a Estrela da Morte para Star Wars

Vocês viram The Acolyte no Disney Plus? É sem dúvida uma das produções mais controversas dos últimos tempos em torno da franquia de Star Wars. Há algum tempo, era perceptível a intenção de marcar um rumo, posição e agenda em algumas coisas da saga e do novo cânone, mas aqui eles foram um passo além, o que aparentemente despertou a raiva de Elon Musk, que não hesitou em direcionar suas armas contra sua mais recente inimiga: Kathleen Kennedy.

O CEO da Tesla, X (anteriormente Twitter) e SpaceX, lançou um ataque direto feroz à atual presidente da Lucasfilm, acusando-a de certa forma de colocar em perigo a franquia Star Wars, ao impulsionar a "propaganda" woke nesse universo através da mencionada série The Acolyte.

Elon Musk Herdeiro multibilionário

Dado que a qualidade narrativa da série como produto, independentemente do seu discurso, não é exatamente consistente, nem com os níveis de consistência em seu enredo como Fleabag, Fallout, Better Call Saul e outras séries infinitamente melhor escritas, vamos entrar um pouco em terreno de spoilers para dimensionar a magnitude da reação de Elon Musk.

A série, que se passa 100 anos antes dos eventos da trilogia, nos apresenta, de forma um tanto grosseira na descrição, um grupo de... poderíamos dizer... bruxas espaciais lésbicas, que usam a Força para gerar as protagonistas femininas da trama. E esse foi, essencialmente, o cerne de tudo.

Elon Musk zomba de Kathleen Kennedy com um meme ofensivo

Musk, que sempre foi um crítico vocal da chamada “cultura woke”, descreveu Kennedy como “mais mortal do que a Estrela da Morte” em um post no X, onde também a comparou com outras máquinas de morte do Império, que aparentemente seriam menos letais do que a executiva.

Mas para ser franco, as críticas de Elon se somam a uma crescente reação negativa contra The Acolyte, que tem sido criticado por alguns fãs por sua narrativa confusa, sua fixação em reescrever o cânone, detonar algumas bases sólidas da saga e dar predominância a certas posturas ideológicas sobre a consistência própria da história.

Kathleen Kennedy, que tem liderado a Lucasfilm desde que a Disney adquiriu a empresa em 2012, defendeu mais de uma vez sua decisão de nomear Leslye Headland como showrunner de The Acolyte.

Headland é a primeira mulher a criar uma série de televisão para a franquia criada por George Lucas e, inclusive, numa entrevista recente com The New York Times, Kennedy expressou sua posição sobre sua escolha: "Acredito que a narrativa deve ser representativa de todas as pessoas".

A executiva revelou que considera que a base de fãs de Star Wars está "dominada por homens", ao mesmo tempo em que suas declarações indiretamente indicam que o interesse era dar voz a essas narrativas representativas, independentemente da história.

Elon Musk está brigando com ela

Após a mencionada entrevista, o próprio Elon Musk fez outra publicação em sua conta no X alguns dias antes, em 22 de junho de 2024. Com uma declaração bastante dura, afirmando que “Kathleen Kennedy é super intolerante com os homens”. Enquanto tudo isso acontece, há uma franquia que costumava ser uma das maiores da história e que parece estar em queda livre há quase uma década.

Fica por ver como a controvérsia afetará The Acolyte e o futuro da franquia Star Wars. No entanto, uma coisa é certa: a saga continua sendo uma das franquias de entretenimento mais populares e controversas do mundo.